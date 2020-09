CÂMARA APROVA REDUÇÃO DE VEREADORES PARA 2025

Na terça-feira (8), a Câmara Municipal de Tatuí aprovou, em primeiro turno, projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, que reduz de 17 para nove o número de cadeiras no Poder Legislativo. O projeto original previa redução de 17 para 11 vereadores, mas a edilidade aprovou uma das quatro emendas apresentadas à propositura, que diminui para nove o número de parlamentares.

Este projeto ainda será discutido e votado em 2º turno e deverá ocorrer após interstício de dez dias entre a 1ª e a 2ª votação, conforme determina o artigo 30 da Lei Orgânica. Para que a nova regra passe a valer a partir de 2021, o projeto precisa ser aprovado em 2ª votação antes do dia 16 de setembro, prazo final das convenções partidárias. Como não será possível, a redução das cadeiras, se aprovada, valerá a partir de 2025.

A Câmara aprovou seis projetos de lei de autoria do Poder Legislativo e dois Projetos de Decreto Legislativo, que outorgam títulos de “Cidadania Tatuiana” para Valdir Paezani e Alziro Kühne de Oliveira.

Foi aprovado projeto de lei que institui no município de Tatuí o programa “Ir de Bike”, com a instalação de bicicletários, para incentivar a utilização de bicicletas como meio de transporte não poluente, além de melhorar as condições de mobilidade urbana na cidade.

Outra propositura institui o projeto “Plante Uma Árvore – Cultive Resistência”. Entre os objetivos do projeto, estão o incentivo ao plantio de árvores e demais plantas no município, para que se crie uma cidade mais arborizada e com ar mais limpo, a conscientização da população sobre a importância de preservar o meio ambiente e a melhoria a qualidade de vida dos cidadãos.

Também foi aprovado projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais do município, que mantém porta aberta ao público, de fornecer gratuitamente água potável e filtrada aos clientes.

A edilidade aprovou projeto que cria e inclui no calendário oficial de eventos do município o “Dia Municipal do Leão”, a ser comemorado em 7 de junho. Os integrantes do Lions Clube são conhecidos como “leões” e este importante clube de serviços celebra 65 anos de atuação em Tatuí.

A Câmara aprovou ainda dois projetos de denominação. O nome de “Adriana Mesquita Tibellio Mota” é para a unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF), na Rua João Ferraz Fiusa, 230. E “Rua José Fiuza – Tino Fiuza” o prolongamento da Rua Farid Sallum, a cerca de 700 metros do prolongamento da Rua Anna Inghes, estendendo-se em dois mil metros do ponto inicial ao final. r_id”:�O�