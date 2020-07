TATUÍ RECUPERA 84% DOS PACIENTES COM COVID-19

Nesta quinta-feira (23), o boletim da Secretaria Municipal de Saúde revela que Tatuí, durante a pandemia, atingiu 967 casos positivos de Covid-19, 770 descartados, 338 suspeitos e 34 óbitos. No período de 16/7 a 23/7, foram registrados uma média diária de 33 casos positivos, 129 casos suspeitos e média de 78 casos descartados por dia.

A Vigilância Epidemiológica informa que Tatuí, com 84% dos pacientes, é o segundo município que mais recupera da COVID-19, diante do número de infectados da Região Metropolitana de Sorocaba (RMS), com 57 municípios.

A Secretaria Municipal da Saúde realiza testes para todos os que estão com sintomas da doença, nas unidades de saúde. Com isso, segundo a secretaria, o tratamento médico começa mais cedo. De 13 a 20 de julho, foram realizados 1.012 testes, onde 143 pessoas (10,4%) testaram positivos.

Os índices de internação estão relativamente baixos, com a ocupação da UTI, com média de 60% e a ocupação da ala de isolamento em 22%.

“Importante é todos permaneçam com os cuidados de higiene: evitar aglomerações, evitar festas de famílias e amigos, lavar bem as mãos e usar máscara. Só assim vamos melhorar ainda mais nossos índices e não colocar vidas em risco”, alerta a secretária da Saúde, Tirza Luiza Mello Martins.

FATEC DESENVOLVE

VENTILADOR PULMONAR

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Tatuí desenvolveu um ventilador pulmonar de baixo custo para ajudar hospitais da região no combate à Covid-19. O protótipo do equipamento passou por testes laboratoriais de validação e segue para a próxima etapa de regularização, o registro na Anvisa. O projeto para a construção do equipamento é uma parceria da Fatec com a Justiça Restaurativa do município e o Grupo Coronamed, que reúne voluntários da sociedade civil. Juntas, as entidades lideram um coletivo responsável por ações de enfrentamento à pandemia na região.

O plano é que o primeiro lote, de 300 unidades, produzido por parceiros industriais, seja vendido a preço de custo ou doado às prefeituras da região de Tatuí, para suprir a demanda de ventiladores da comunidade. Para o diretor da Fatec Tatuí, Mauro Tomazela, o maior desafio da pesquisa foi desenvolver um aparelho com componentes que, muitas vezes, não estão disponíveis no mercado para produção em escala industrial. (Veja matéria completa na edição impressa de fim de semana).