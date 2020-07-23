Destaques da edição de 26-7-2020

FATEC DE TATUÍ DESENVOLVE VENTILADOR PULMONAR
TATUÍ RECUPERA 84% DOS PACIENTES COM COVID-19
ORGANIZAÇÃO SOCIAL VAI ADMINISTRAR A UPA
DUPLA EM “LIVE” NO MÚSICA NA PRAÇA
E SE A LOCOMOTIVA PARA? – GAUDÊNCIO TORQUATO
GOVERNO INICIA TESTE COM VACINAS CONTRA COVID-19
VÍDEO DO MUSEU MOSTRA OBJETOS DA REVOLUÇÃO DE 32
VEREADORES APROVAM LEI QUE ALTERA DOAÇÕES DE TERRENOS
BIBLIOTECA DE TATUÍ ANUNCIA CONVERSA COM ESCRITORA
ABERTAS INSCRIÇÕES PARA ESCOLA DE ELETRICISTAS
FUNDO SOCIAL ARRECADA COBERTORES NESTE SÁBADO
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JANEIRO DE 1935
FUNERÁRIA PARAÍSO INFORMA FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
COLUNA GENTE
NOVELAS
CANAL 1 –NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Relatório de Gestão Fiscal, decretos e leis da Prefeitura de Tatuí, edital do Fórum e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
Deixe um comentário