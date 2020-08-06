Destaques da edição de 8-8-2020

UPA DE TATUÍ COMEÇA ATENDER NA PRÓXIMA SEMANA
SEMANA DE PAULO SETUBAL CELEBRA 194 ANOS DE TATUÍ
POETA LEMBRA HISTÓRIA NOS 194 ANOS DE TATUÍ
CENTRÃO, CENTRO E CENTRINHO – GAUDÊNCIO TORQUATO
DESTAQUES
FALECIMENTOS
INFORMATIVO DE COMPRAS
PREFEITURA INAUGURA DUPLICAÇÃO DA MARGINAL DO MANDUCA
MISSA CELEBRA ENTREGA DA IMAGEM DE SÃO JOÃO DO BENFICA
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
ATO CÍVICO COMEMORA ANIVERSÁRIO DE TATUÍ
COLUNA GENTE
SAGA DE TATUÍ (44 ANOS) – DR. JOSÉ RUBENS DO AMARAL LINCOLN
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JORNAL DE TATHY – 1935
COLUNA POLICIAL
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Leis, decretos e portarias da Prefeitura Municipal de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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