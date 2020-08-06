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Destaques da edição de 8-8-2020

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UPA DE TATUÍ COMEÇA ATENDER NA PRÓXIMA SEMANA

SEMANA DE PAULO SETUBAL CELEBRA 194 ANOS DE TATUÍ

POETA LEMBRA HISTÓRIA NOS 194 ANOS DE TATUÍ

CENTRÃO, CENTRO E CENTRINHO – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUES

FALECIMENTOS

INFORMATIVO DE COMPRAS

PREFEITURA INAUGURA DUPLICAÇÃO DA MARGINAL DO MANDUCA

MISSA CELEBRA ENTREGA DA IMAGEM DE SÃO JOÃO DO BENFICA

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

ATO CÍVICO COMEMORA ANIVERSÁRIO DE TATUÍ

COLUNA GENTE

SAGA DE TATUÍ (44 ANOS) – DR. JOSÉ RUBENS DO AMARAL LINCOLN

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JORNAL DE TATHY – 1935

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Leis, decretos e portarias da Prefeitura Municipal de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

This entry was posted on agosto 6, 2020 at 6:32 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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