ORGANIZAÇÃO SOCIAL VAI ADMINISTRAR UPA DE TATUÍ

Na quinta-feira (16), a prefeita Maria José Vieira de Camargo assinou contrato e ordem de serviço com o Instituto Innovare, organização social vencedora de concorrência pública que irá administrar a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Tatuí.. O ato protocolar foi assinado por Geraldo César do Rosário (presidente) e Paulo César Saquy (científico).

A prefeita Maria José afirma que “a partir de agosto, a UPA, hoje hospital de campanha contra a COVID-19, será referência para atendimento ao público em urgência e emergência”. Para a prefeita, além do salto de qualidade no atendimento na saúde pública, serão gerados novos empregos. A abertura depende apenas de procedimentos técnicos da Innovare e contratação de pessoal. A UPA localiza-se em frente ao antigo “Mangueirão”

Geraldo César do Rosário, presidente da Innovare, expôs o trabalho de sua organização social e a experiência na administração da UPA na cidade de Sertãozinho. A OS é responsável pela contratação de pessoal e, no início das atividades, deverá empregar cerca de 70 profissionais.

A construção da UPA de Tatuí iniciou em agosto de 2012. Ficou praticamente abandonada entre 2013 e 2016. A partir de 2018, após um ano de negociações com o Ministério da Saúde, foi autorizada a retomada dos serviços. O investimento é de R$ 2 milhões e os recursos são do próprio município. São quase dois mil metros quadrados, diversas salas e setores, e espaço de atendimento só para crianças.

“A nossa administração supera os desafios com muito trabalho. Mesmo com a crise econômica que o Brasil ainda enfrenta, nossos esforços são grandes para melhorar a situação da saúde pública em Tatuí. Além das obras realizadas na Santa Casa, melhorias na Atenção Básica, aumento da frota do SAMU e renovação da frota para Transporte de Pacientes, agora finalizamos a UPA, prioridade para melhorar o atendimento de urgência e emergência”, lembra a prefeita Maria José. Além dos representantes da Innovare, estavam presentes os secretários Renato Pereira de Camargo (Governo e Negócios Jurídicos) e Tirza Luiza de Melo Meira Martins (Saúde).