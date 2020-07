Destaques da edição de 19-7-2020

TATUÍ RETORNA À FASE LARANJA DO COVID-19

SAÚDE REALIZA TESTES GRATUITOS DO CORONAVÍRUS

AGÊNCIAS DO INSS PODEM VOLTA A ATENDER EM AGOSTO

PREFEITA ANUNCIA CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE PAPEL

PREFEITURA CONTRATA MÉDICOS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM

A POLITIZAÇÃO DA PANDEMIA – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUES

NECROLOGIA

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – DEZEMBRO DE 1934

CÂMARA APROVA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

MUSEU DISPONIBILIZA VÍDEO SOBRE CHIQUINHA RODRIGUES

PREFEITA AUTORIZ OBRAS DO MIS

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

SELO HOMENAGEIA COMBATE À COVID-19

SITE ORIENTA USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS

COLUNA GENTE

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

PALAVRAS

CRUZADAS

COLUNA POLICIAL

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATERIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).