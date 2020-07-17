Destaques da edição de 19-7-2020

TATUÍ RETORNA À FASE LARANJA DO COVID-19
SAÚDE REALIZA TESTES GRATUITOS DO CORONAVÍRUS
AGÊNCIAS DO INSS PODEM VOLTA A ATENDER EM AGOSTO
PREFEITA ANUNCIA CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE PAPEL
PREFEITURA CONTRATA MÉDICOS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM
A POLITIZAÇÃO DA PANDEMIA – GAUDÊNCIO TORQUATO
DESTAQUES
NECROLOGIA
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – DEZEMBRO DE 1934
CÂMARA APROVA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
MUSEU DISPONIBILIZA VÍDEO SOBRE CHIQUINHA RODRIGUES
PREFEITA AUTORIZ OBRAS DO MIS
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
SELO HOMENAGEIA COMBATE À COVID-19
SITE ORIENTA USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS
COLUNA GENTE
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
PALAVRAS
CRUZADAS
COLUNA POLICIAL
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATERIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
Deixe um comentário