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Destaques da edição de 19-7-2020

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TATUÍ RETORNA À FASE LARANJA DO COVID-19

SAÚDE REALIZA TESTES GRATUITOS DO CORONAVÍRUS

AGÊNCIAS DO INSS PODEM VOLTA A ATENDER EM AGOSTO

PREFEITA ANUNCIA CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE PAPEL

PREFEITURA CONTRATA MÉDICOS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM

A POLITIZAÇÃO DA PANDEMIA – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUES

NECROLOGIA

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – DEZEMBRO DE 1934

CÂMARA APROVA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

MUSEU DISPONIBILIZA VÍDEO SOBRE CHIQUINHA RODRIGUES

PREFEITA AUTORIZ OBRAS DO MIS

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

SELO HOMENAGEIA COMBATE À COVID-19

SITE ORIENTA USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS

COLUNA GENTE

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

PALAVRAS

CRUZADAS

COLUNA POLICIAL

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATERIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

 

This entry was posted on julho 17, 2020 at 7:13 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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