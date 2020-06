Destaques da edição de 28-6-2020

SANTUÁRIO AMPLIA CANAIS PARA PARTICIPAR DE MISSAS

O Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Conceição ampliou os canais de comunicação para que os fieis possam reservar lugar nas missas presenciais celebradas nos fins de semana. Anteriormente, a participação era permitida apenas através de retirada de senha, mas agora a reserva pode ser feita por telefone, mensagem no Facebook e futuramente no aplicativo do Santuário. O Santuário anunciou também alteração do horário da missa da tarde aos sábados e domingos, das 16 para 17 horas. Na foto, padre Élcio Roberto de Góes celebra missa na Igreja Matriz, de Tatuí.

CONVID-19 ACELERA EM TATUÍ

PILOTO E ACOMPANHANTE SAEM QUASE ILESOS DE ACIDENTE COM AVIÃO

GRUPO ZARAGOZA PROTOCOLA PROJETO DE HIPERMERCADO NA PM DE TATUÍ

INCÊNDIO ATINGE BARRACÃO NO PARQUE INDUSTRIAL

GOVERNO NA CORDA BAMBA – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUES

FALECIMENTOS

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

PROJETO ALTERA ARTIGO DO PLANO DIRETOR DE TATUÍ

SEBRAE LANÇA PROGRAMAS PARA MÉDICOS VETERINÁRIOS

SESI SE ENGAJA NA CAMPANHA DO AGASALHO

ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS COM ACESSO AO METERIAL DO ENEM

SENADO APROVA: ELEIÇÕES MUNICIPAIS SERÃO DIA 15 DE NOVEMBRO

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

COLUNA GENTE

PRÊMIO PAULO SETUBAL REGISTRA RECORDE DE INSCRIÇÕES

MATERIAS OFICIAIS

(Atos oficiais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).