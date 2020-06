AVIÃO DE PEQUENO PORTE SE ACIDENTA NA QUADRA

Nesta sábado (20), no final desta tarde, um avião de pequeno porte se acidentou em uma fazenda no município de Quadra. Duas pessoas que ocupavam a aeronave sofreram ferimentos. O piloto e uma mulher que o acompanhava. Segundo consta, eles tiveram muita sorte porque o avião caiu de bico e não explodiu. Pessoas que viram o avião no ar perceberam que o piloto estava com problema para aterrissar. Faltando aproximadamente um quilômetro para chegar em linha reta na pista de grama do condomínio, a aeronave não se sustentou e caiu de bico no chão. A polícia de Quadra e socorristas estiveram no local após a queda e tiraram as vítimas da ferragem.. A sua queda ou aterrissagem forçada, como mostram as fotos, foi próximo a um condominío de proprietários de aviòes, na Rodovia Monsenhor Silvestri Murari), a um quilômetro da entrada da Quadra As fotos foram tiradas momentos após o acidente por Adriano Rodrigues, quando as vítimas estavam sendo socorridas. Elas mostram os primeiros socorros e o estado em que ficou a aeronave. Este condomínio está instalado na estrada da Quadra, possui glebas para construção de casas e hangares e uma pista de pouso de grama. Algumas pessoas de Tatuí possuem terrenos e aviões nesta propriedade. O condomínio é cercado por um muro alto, com entrada vigiada 24 horas.

