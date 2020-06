GRUPO ZARAGOZA DEVE CONSTRUIR HIPERMERCADO EM TATUÍ

Na semana passada, o Grupo Zaragoza, que mantém a Spani Atacadista, protocolou o projeto de construção de uma unidade em Tatuí, nas imediações das Rodovias Mário Batista Mori (SP-141) e Antonio Romano Schincariol (SP-127) e já foi autorizado pela Prefeitura. O investimento anunciado é de R$ 25 milhões e as obras devem começar em breve, com previsão de abrir o hipermercado ainda em 2020. Segundo dados da assessoria de imprensa do município, o empreendimento deve gerar de cerca de 250 empregos diretos e 250 indiretos. O investimento é de aproximadamente R$ 25 milhões.

De acordo com o projeto, a área do terreno é de 33.471,10 metros quadrados, com 7.246,15 metros quadrados de construção e 26.224,95 metros quadrados de área livre. O estacionamento terá capacidade para até 391 veículos. O grupo comercial também apresentou à Prefeitura de Tatuí um estudo viário, diante do impacto na mobilidade urbana que o empreendimento causará à região. O estudo prevê a construção de dois acessos para veículos.

“Será um importante empreendimento comercial para Tatuí, que vai gerar renda e novos empregos. Agora o município está preparado para os novos investimentos, pois reconstruímos grande parte da infraestrutura. E com a recuperação econômica do Brasil, pós-pandemia, acredito que o município receberá novos investimentos, pois está localizada em uma região geograficamente estratégica e tem bons incentivos fiscais e tributários”, disse a prefeita Maria José Vieira de Camargo.

O empreendimento – Em março deste ano, o empresário Cléber Gomez, diretor presidente do Grupo Zaragoza, anunciou a instalação de uma unidade comercial em Tatuí. O grupo conta com 31 lojas distribuídas no Estado de São Paulo. As negociações para a instalar a da loja em Tatuí duraram cerca de quatro meses. No final do ano passado, representantes da empresa informaram à Prefeitura a compra de um terreno, do empresário Alencar Burti, onde será instalada a unidade atacadista.

Na reunião com a prefeita Maria José, quando houve o anúncio, antes da pandemia, participaram Cleber Gomes, do Grupo Zaragoza, secretária municipal Juliana Leomil Rossetto Mantovani (Planejamento e Gestão Pública), Christian Pereira de Camargo (chefe de gabinete, Luiz Gonzaga Vieira de Camargo secretário parlamentar da Câmara dos Deputados) e vereador Alexandre Telles.

O empresário Cléber Gomez, em entrevista à imprensa, revelou que o investimento em Tatuí faz parte de um plano de expansão do grupo. Ainda enfatizou que a unidade tatuiana será a primeira do Spani Atacadista na RMS (Região Metropolitana de Sorocaba).

No interior paulista, o Grupo Zaragoza está presente em Americana, Atibaia, Bauru, Pindamonhangaba, Bragança Paulista, Caraguatatuba, Rio Claro, Guaratinguetá, Jacareí, Lorena, Marília e São José dos Campos.

Já o Spani Atacadista conta com 26 lojas. O grupo ressalta que “a estratégia de parceria com grandes fornecedores e uma moderna prestação de serviços, aliada a um sistema de logística eficiente, faz da Spani uma das principais empresas do setor atacadista brasileiro”. Todas as lojas possuem mais de nove mil itens.