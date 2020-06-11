Destaques da edição de 14-6-2020

SANTA CASA RECEBE CÁPSULAS RESPIRATÓRIAS DOS ROTARYS
TATUÍ TEM 81 NOVOS CASOS DE COVID-19 NOS EM JUNHO
PARÓQUIAS DIVULGAM HORÁRIOS DE MISSAS PRESENCIAIS
ESTADO DOA 5 RESPIRADORES E SANTA CASA AUMENTA UTI
DESTAQUES
UMA NOTA ACIMA DO TOM – GAUDÊNCIO TORQUATO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – DEZEMBRO DE 1934
CÂMARA REJEITA CEI DE COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES
ABERTAS INSCRIÇÕES PARA CURSOS DO NOVOTEC VIRTUAL
VACINAÇÃO CONTRA GRIPE VAI ATÉ 30 DE JUNHO
LIVE ARRECADA RECURSOS PARA O LAR DONATO FLORES
COLUNA POLICIAL
PALAVRAS CRUZADAS
PREFEITURA SUSPENDE EXPEDIENTE NESTA SEXTA-FEIRA
FUNDO SOCIAL ARRECADA 43 TONELADAS DE ALIMENTOS
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
FALECIMENTOS
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
PM DE TATUÍ COM NOVO COMANDANTE
COLUNA GENTE
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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