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Destaques da edição de 14-6-2020

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SANTA CASA RECEBE CÁPSULAS RESPIRATÓRIAS DOS ROTARYS

TATUÍ TEM 81 NOVOS CASOS DE COVID-19 NOS EM JUNHO

PARÓQUIAS DIVULGAM HORÁRIOS DE MISSAS PRESENCIAIS

ESTADO DOA 5 RESPIRADORES E SANTA CASA AUMENTA UTI

DESTAQUES

UMA NOTA ACIMA DO TOM – GAUDÊNCIO TORQUATO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – DEZEMBRO DE 1934

CÂMARA REJEITA CEI DE COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA CURSOS DO NOVOTEC VIRTUAL

VACINAÇÃO CONTRA GRIPE VAI ATÉ 30 DE JUNHO

LIVE ARRECADA RECURSOS PARA O LAR DONATO FLORES

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

PREFEITURA SUSPENDE EXPEDIENTE  NESTA SEXTA-FEIRA

FUNDO SOCIAL ARRECADA 43 TONELADAS DE ALIMENTOS

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

FALECIMENTOS

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

PM DE TATUÍ COM NOVO COMANDANTE

COLUNA GENTE

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

 

This entry was posted on junho 11, 2020 at 4:24 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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