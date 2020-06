ESTADO CONTEMPLA COMPRA DE CASAS PARA MAIS DE 600 FAMÍLIAS

Na quarta-feira (3), Flávio Amary, secretário estadual da Habitação, anunciou que Tatuí receberá R$ 6,1 milhões do Programa Nossa Casa para fomentar a construção de 617 moradias e permitir que famílias de baixa renda tenham acesso a casa própria. A ação é desenvolvida pela modalidade Nossa Casa-Apoio, que fornece cheque moradia para famílias com até três salários mínimos, complementando com subsídios federais e a utilização do FGTS no financiamento habitacional, quando disponível. O “Nossa Casa-Apoio” em Tatuí será direcionado ao empreendimento Vida Nova Tatuí (Pacaembu), programa já aprovado junto à Caixa Econômica Federal.

“É mais recurso girando na cidade, mais empregos e o comércio da construção civil sendo movimentado”, diz a prefeita Maria José Vieira de Camargo, que apresentou ao secretário a reivindicação para incluir Tatuí no programa.

“O Nossa Casa-Apoio é um programa inovador porque estende hoje o cheque moradia à sociedade civil, mas, exclusivamente a famílias com renda de até três salários mínimos. Antes o cheque moradia era direcionado apenas para funcionários públicos. Isto permite que as famílias de mais baixa renda consigam ter o financiamento federal para pagar a sua casa própria e com isso adquiri-las”, explica o secretário Flávio Amary. Mais informações estão disponíveis no site da Secretaria de Estado da Habitação, através do link: http://www.habitacao.sp.gov.br.

Nossa Casa – O programa foi instituído pelo Decreto estadual nº 64.419 e estima investimento de R$ 1 bilhão na construção 60 mil unidades até 2022. O programa promoverá parcerias entre o Estado, as prefeituras e a iniciativa privada para fomentar a produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda.