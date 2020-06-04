Destaques da edição de 7-6-2020

ESTADO CONTEMPLA TATUÍ COM 600 CASAS
SALLES GOMES É DESTAQUE NO SISTEMA 5S
IGREJAS PODEM FAZER CELEBRAÇÕES COM FIÉIS
DESTAQUES (STF PRORROGA PLANOS ECONÔMICOS)
MENTIRAS, VERSÕES E LOROTAS – GAUDÊNCIO TORQUATO
FALECIMENTOS
CAMPANHA DO AGASALHO RECEBE COBERTORES
EQUIPAMENTOS BENEFICIAM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
AUTOR LANÇA OBRA LITERÁRIA
CULTURA LANÇA OFICINAS CULTURAIS
MUSEU PROMOVE PROJETO JUNINO
ADIADO CONCURSO PAULO SETUBAL
EJA PROMOVE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
ALISTAMENTO MILITAR PRORROGADO PARA SETEMBRO
COLUNA GENTE
INFORMATIVO DE COMPRAS
COLUNA DE ESPORTES (ATLETA DE TATUÍ NA LIGA DO JAPÃO)
CLASSFICADOS
COLUNA POLICIAL
PALAVRAS CRUZADAS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (NOVEMBRO DE 1934)
CÂMARA RETOMA ATIVIDADE COM SESSÃO REMOTA
GM DEVOLVE AVE AO MEIO AMBIENTE
DUO M-BROTHERS NO PROJETO MÚSICA DA PRAÇA (VIRTUAL)
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro de Tatuí).
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