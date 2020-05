TATUIANA RESISTE À COVID-19 APÓS 34 DIAS NA UTI

Dia 13 de maio, depois de passar 39 dias internada, 34 na UTI, Leila Simões de Almeida, 67 anos, recebeu alta do hospital da Unimed, em Tatuí. Sua saída foi comemorada por funcionários da unidade hospitalar com aplausos, cânticos e orações.

Nesta quinta-feira (14), 11 horas, a Vigilância Epidemiológica emitiu um novo boletim e mostra que a situação do novo coronavírus se agrava no município de Tatuí. Foram confirmados doze casos da Covid-19 e agora totalizam 54 positivos. Quase o dobro de casos positivos em apenas uma semana. Deste registro, 28 pacientes estão recuperados, três vieram a óbito e há uma morte sob suspeita. Vinte e dois pacientes positivos ainda estão em tratamento em hospitais ou em tratamento domiciliar. Existem ainda oito casos suspeitos e estes aguardam exames laboratoriais. Todos estão em tratamento em hospitais ou domiciliar.

O relatório oficial mostra que idosos não estão sendo atingidos pela Covid-19 em Tatuí. Nas últimas 24 horas, são nove mulheres, duas na faixa etária de 23 anos e outras de 31, 32, 33, 37, 48, 45 e 53 anos. Três homens são jovens de 20, 21 e 22 anos. Segundo o relatório, todos estão em tratamento domiciliar, com quadro estável.

PROGRAMA DISTRIBUI

2.371 CESTAS BÁSICAS EM TATUÍ

A Prefeitura de Tatuí aderiu ao Programa “Alimento Solidário” do Governo do Estado de São Paulo. Na quarta-feira (13), o município recebeu 2.371 cestas básicas para famílias inscritas no Cadastro Único, consideradas de extrema pobreza, com renda per capita de R$ 89,00.

As cestas são distribuídas até esta sexta-feira (15), das 8 às 17 horas, em cinco pólos – NEBAM “Ayrton Senna” (Centro), Escola “Alan Alves de Araújo” (Jardim Santa Rita de Cássia), Escola “Eunice Pereira de Camargo” (Vila Angélica), Escola “Tomás Borges” (Santa Cruz) e Centro Comunitário “Quim Quevedo” (Vila Esperança) – de acordo com o bairro que o beneficiário resida. Os alimentos são entregues apenas ao responsável familiar, com nome na lista dos beneficiários e apresentação de documento com foto. A lista pode ser consultada na Internet, através do link: https://bit.ly/2YZxy7w. Maiores informações pelos fones (15) 99834-4585 ou 99851-2863, das 8 às 16 horas.