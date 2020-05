TATUÍ REGISTRA MAIS TRÊS MORTES E 11 CASOS DE COVID-19

Nesta quinta-feira (21), 11 horas, a Vigilância Epidemiológica divulga um número assustador da situação da pandemia de coronavirus em Tatuí. Foram registradas nas últimas 24 horas mais três mortes, sendo duas mulheres, de 71 e 77 anos, internadas na Santa Casa, e um homem de 49 anos, veio a óbito em sua residência. Todos já foram sepultados nos Cemitério Cristo Rei, na Avenida das Mangueiras, e no São João Batista, no Vale da Lua. Neste boletim são mais onze os casos positivos da Covid-19 nas últimas 24 horas e existem mais 24 novos casos suspeitos. Como mostra o gráfico, são 87 casos confirmados, 14 suspeitos e 7 óbitos. 45 pacientes se recuperaram da moléstia.

Apesar do alerta do médico infectologista David Uip de que o pico da pandemia chegaria na segunda quinzena de maio e primeiros dias de junho, parece que parte da população não acredita que o problema de saúde pública é sério. O Jornal Integração publicou com destaque este cálculo estatístico de Uip há quase um mês. Agora a pandemia atinge em cheio o interior de São Paulo e na Capital o sistema de saúde entra em verdadeiro caos, com falta de UTIs. O feriado prolongado decretado para deixar as pessoas em casa parece não surtir efeito. Nesta quinta-feira (21), em Tatuí as ruas da cidade estão repletas de veículos estacionados, o que se deduz que as pessoas não se resguardam. FIQUE EM CASA, se não precisar sair.