Destaques da edição de 17-5-2020

CNBB É FAVORÁVEL EM ELEVAR MATRIZ À BASÍLICA MENOR
TATUÍ COM TRÊS MORTES POR COVID-19
PANDEMIA IMPEDE CELEBRAÇÃO AO DIA DA VITÓRIA
AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS – GAUDÊNCIO TORQUATO
DESTAQUES
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – POR JARBAS SOBRAL NETO
GOVERNO DE SP LANÇA APLICATIVO POUPATEMPO DIGITAL
FALECIMENTOS
CÂMARA DETERMINA LUTO POR VÍTIMAS DA COVID-19
MISSA CELEBRA JUBILEU DE PADRES DA DIOCESE
TATUÍ REGISTRA 131 CASOS DE DENGUE
COMEÇA MAIS UMA ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
CCRSPVIA DISTRIBUI MÁSCARAS PARA ASILOS
ENCOMENDAS NÃO ENTREGUES PODEM SE RETIRADAS NO CORREIO
COLUNA POLICIAL
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOVEMBRO DE 1934
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
CONSELHO DEBATE NÚMEROS DO CORAVÍRUS
GOVERNO DE SP PRORROGA QUARENTENA
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
COLUNA GENTE
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
ENTIDADE RECEBE DOAÇÃO DO FUNDO ASSISTENCIAL
MFC PROMOVE PALESTRAS ONLINE
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais de Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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