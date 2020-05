PREFEITURA FECHA PRAÇAS PARA EVITAR CORONAVÍRUS

A partir deste sábado (9), a Prefeitura de Tatuí vai fechar todos os espaços públicos onde acontecem aglomerações. O fechamento será gradual e não será permitida movimentação de pessoas em praças, academias ao ar livre e quadras poliesportivas. A decisão é em razão da queda de isolamento social para o combate ã Covid-19. Nesta sexta-feira (8), o boletim do Governo do Estado revela que o isolamento é de 49% no município. Esta taxa é dos itens que vai determinar a reabertura gradual das atividades essenciais. A meta é 60% de isolamento nas próximas semanas.

Cemitérios – A Prefeitura, atendendo recomendação do Ministério Público da Comarca, em razão da pandemia do coronavírus, os cemitérios Cristo Rei e São João Batista ficarão fechados neste sábado (9) e domingo (10). Entende-se que neste período, por ocasião do Dia das Mães, gerem aglomerações em razão das visitas.

Boletim oficial – Até esta sexta-feira (8), 11 horas, a Vigilância Epidemiológica registrou 32 casos de coranavírus e quatro casos suspeitos, que aguardam os testes. Destes, 23 pacientes estão recuperados e um veio a óbito.

Governador prorroga isolamento até 31 de maio

O Governador João Doria confirmou nesta sexta-feira (8) que a possibilidade de flexibilização da quarentena em São Paulo está suspensa em todos os 645 municípios paulistas até 31 de maio. A prorrogação se deve ao ritmo acelerado de contágio do coronavírus e o aumento crítico no total de infectados e de mortes por COVID-19, com risco iminente de colapso no sistema de saúde.

“Como Governador de São Paulo, eu gostaria de dar uma notícia diferente, mas o cenário é desolador. Teremos que prorrogar a quarentena até o dia 31 de maio. Queremos em breve poder anunciar a retomada gradual da economia, como está previsto no Plano São Paulo”, disse Doria. “O pior cenário é o que alia mortes e recessão. Adotar a quarentena, como fizemos aqui em São Paulo, não é uma tarefa fácil. Mas trata-se de proteger vidas no momento mais difícil e crítico da história deste país”, acrescentou o Governador. “A nossa decisão de prorrogar a quarentena é a decisão pela vida”, completou.

Conselho Municipalista – O Governador ainda anunciou a criação do Conselho Municipalista, que irá pactuar as futuras decisões de flexibilização da quarentena e retomada total da economia em São Paulo. O grupo será composto pelos 16 prefeitos de cidades sede de regiões administrativas do Estado e pelo Governador João Doria, o Vice-Governador Rodrigo Garcia e os Secretários de Estado José Henrique Germman (Saúde), Marco Vinholi (Desenvolvimento Regional), Patrícia Ellen (Desenvolvimento Econômico) e Henrique Meirelles (Fazenda e Planejamento).