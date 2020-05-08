Destaques da edição de 10-5-2020

TATUÍ REGISTRA 32 CASOS DA COVID-19 E UMA MORTE
CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE ATENDE HOSPITAL DE JAU
FEIRA DO DOCE FICA PARA SETEMBRO
OS NOVOS POLOS DO PODER – GAUDÊNCIO TORQUATO
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
MUSEU PRORROGA INSCRIÇÕES PARA PRÊMIO PAULO SETUBAL
PLATAFORMA OFERECE ARTE E CULTURA NO CDMCC
FALECIMENTOS
WHATSAPP RECEBE 585 ATENDIMENTO SOBRE COVID-19
GOVERNO CONTRATA SERVIDORES TEMPORÁRIOS
AÇÃO DO SEBRAE AUXILIA EMPREENDEDORES
VÍDEO DO MUSEU MOSTRA TATUÍ ANTIGA
GOVERNO OFERECE 20 MIL VAGAS PARA CURSOS RÁPIDOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOVEMBRO DE 1934
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA POLICIAL
COLUNA DE ESPORTES
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CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
CONCURSO FOTOGRÁFICO PRORROGA INSCRIÇÕES
APLICATIVO PERMITE CONHECER MUSEU DE TATUÍ
COLUNA GENTE
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Câmara Municipal de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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