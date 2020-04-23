Destaques da edição de 26-4-2020

COMÉRCIO – ACE ACONSELHA OBEDIÊNCIA A DECRETO ESTADUAL
DAVID UIP ALERTA PARA POSSÍVEL AUMENTO DE COVID-19
TATUÍ REGISTRA 51 CASOS DE DENGUE
CRISE: ESTADO LIBERAL X AUTORITÁRIO – GAUDÊNCIO TORQUATO
QUEM AINDA DEFENDE O AI-5? (EDITORIAL)
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOVEMBRO DE 1934
NOTAS ÚTEIS SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19
CREA ABRE VAGAS DE ESTÁGIO
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
CONSERVATÓRIO DOA CESTAS PARA ALUNOS
EM TEMPO DE SOLIDARIEDADE
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
COLUNA POLICIAL
FALECIMENTOS
PALAVRAS CRUZADAS
RIR EM TEMPO DE COVID-19 – POR JARBAS SOBRAL NETO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí e Vigilância Sanitária – empresas deferidas)
Deixe um comentário