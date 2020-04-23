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Destaques da edição de 26-4-2020

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COMÉRCIO – ACE ACONSELHA OBEDIÊNCIA A DECRETO ESTADUAL

DAVID UIP ALERTA PARA POSSÍVEL AUMENTO DE COVID-19

TATUÍ REGISTRA 51 CASOS DE DENGUE

CRISE: ESTADO LIBERAL X AUTORITÁRIO – GAUDÊNCIO TORQUATO

QUEM AINDA DEFENDE O AI-5? (EDITORIAL)

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOVEMBRO DE 1934

NOTAS ÚTEIS SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19

CREA ABRE VAGAS DE ESTÁGIO

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

CONSERVATÓRIO DOA CESTAS PARA ALUNOS

EM TEMPO DE SOLIDARIEDADE

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

COLUNA POLICIAL

FALECIMENTOS

PALAVRAS CRUZADAS

RIR EM TEMPO DE COVID-19 – POR JARBAS SOBRAL NETO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí e Vigilância Sanitária – empresas deferidas)

 

This entry was posted on abril 23, 2020 at 5:49 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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