TATUI TEM A PRIMEIRA MORTE SUSPEITA POR COVID-19

Nesta sexta-feira (17), a Secretaria Municipal da Saúde informa que foi registrado o primeiro óbito de caso suspeito para COVID-19 em Tatuí. O caso ocorreu no início da noite desta quinta-feira (16) e o paciente é um idoso de 91 anos. A Vigilância Sanitária informa que Felipe Pereira apresentou sintomas no dia 13 de abril e procurou o Pronto Socorro. Dia 16, às 10h30, precisou ser internado na Santa Casa de Misericórdia. O paciente tinha problemas pulmonares crônicos que se agravaram. Sua morte foi constatada nesta quinta-feira, às 18h40. O idoso foi sepultado à noite, logo em seguida, no Cemitério São João Baptista. Este procedimento obedece os protocolos das condições sanitárias exigidas pelo Ministério da Saúde, sob orientação do ex-ministro Mandetta. A Vigilância Sanitária agora monitora a família e fará os testes para detecção da moléstia. O idoso realizou o teste nesta quinta-feira e o resultado só deverá ser entregue no início da próxima semana.

A Vigilância Epidemiológica, no início desta manhã, registrou um novo caso positivo para COVID-19. É um homem de 38 anos. Ele passou pela quarentena e voltou às atividades normais. De acordo com informações oficiais, Tatuí registrou nesta manhã de sexta-feira, três novos casos suspeitos. Um homem de 91 anos, internado em isolamento na Santa Casa, com quadro instável. Um de 43 anos, internado em isolamento no hospital da Unimed, com quadro estável. E uma mulher de 49 anos, em tratamento domiciliar, em isolamento e com quadro estável.

De acordo com as últimas informações sobre o coronavírus em Tatuí, a Vigilância Epidemiológica recebeu a informação de que doze casos suspeitos foram descartados, sendo sete homens e cinco mulheres. Na Santa Casa de Misericórdia de Tatuí, além do caso suspeito registrado, está internada em isolamento, uma mulher de 42 anos e seu quadro é estável. Uma mulher de 66 anos (caso positivo para COVID-19), está internada na UTI. e seu quadro é grave. No hospital da Unimed, além do caso suspeito registrado, estão internados um homem de 32 anos em isolamento, com quadro estável., Uma mulher de 67 anos (caso positivo para COVID-19) está na UTI e agora seu quadro é estável.

Até o momento são 108 notificações em Tatuí. Doze casos suspeitos aguardam resultados dos testes, 82 foram descartados, 14 positivos e um óbito suspeito. Dos 14 casos positivos, 12 pacientes voltaram às suas atividades diárias, após o devido tratamento.