Seleção Brasileira de 1970 encantou o mundo (foto da CBF). Outras fotos, em que aparece o Rei Pelé são inéditas. Elas pertencem ao álbum de memórias do mexicano Salvador Torres Santilan, amigo do jornalista José Reiner Fernandes, editor do Jornal Integração. Pelé aparece nos bastidores, com a famíiia Torres Santilan, antes do início da partida final no estádio Azteca, na cidade do México. Salvador reside na cidade de Culiacan. A foto do seu facebook é de Pelé carregando seu filho, em 1070.

O canal por assinatura Sportv, do Grupo Globo, exibe nesta semana as partidas da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970, no México. Esta é uma oportunidade para rever o futebol espetacular da equipe que encantou o mundo e conquistou o tricampeonato mundial de forma invicta. Quem não viu ou ainda não era nascido pode conhecer e admirar o talento dos craques brasileiros comandados pelo técnico Zagallo. Ele revolucionou o futebol ao montar um ataque formado somente por camisas “10” em seus times: Jairzinho (Botafogo), Gérson (São Paulo), Tostão (Cruzeiro), Pelé (Santos) e Rivelino (Corinthians). O elenco possuía ainda craques como Carlos Alberto Torres e Clodoaldo, dentre outros.

Os jogos desta seleção inesquecível são apresentados na “Faixa do Esporte”, em horário nobre, que exibe partidas clássicas do Brasil desde o início da pandemia do coronavírus. Vale lembrar que a Copa de 1970 foi a última disputada por Pelé. Após a conquista em terras mexicanas, o Brasil ficou 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo. A vitória só veio em 1994, na Copa dos Estados Unidos. A Copa de 70 também foi a primeira transmitida ao vivo pela TV para o Brasil, ainda em preto e branco.

A programação para este fim de semana: na sexta-feira (17), 19 horas, o canal transmite a partida das quartas de final, entre Brasil x Peru, quando a seleção venceu por 4×2. No sábado (18), 18 horas, vai ao ar o confronto entre Brasil x Uruguai, vencido pelos brasileiros por 3×1. E no domingo (19), 18 horas, será exibida a grande final, entre Brasil x Itália, que terminou com o triunfo do “escrete canarinho” pelo placar de 4×1.