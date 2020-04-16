Destaques da edição de 19-4-2020

SECRETARIA AINDA CONTROLA CORONAVÍRUS EM TATUÍ
EMOÇÃO E FÉ MARCAM CARREATA DE PÁSCOA
SOROCABA E PIRACICABA NA ROTA DA PANDEMIA
MINISTRO DE VOLTA AO STF
EM TEMPO DE PANDEMIA (INFORMAÇÕES ÚTEIS)
CIÚME É VÍRUS ELEITORAL – GAUDÊNCIO TORQUATO
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
CÂMARA DE TATUÍ COM NOVA COMPOSIÇÃO
DECRETO REABRE IGREJAS PARA ATENDIMENTO INDIVIDUAL
PREFEITURA PREPARA HOSPITAL DE CAMPANHA PARA O COVID-19
EM TEMPO DE SOLIDARIEDADE (DOAÇÕES DE EMPRESAS)
PREFEITURA RECEBE R$ 1,1 MILHÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
COLUNA DE ESPORTES
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TATUÍ E SUA HISTÓRIA (NOVEMBRO DE 1934)
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MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí).
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