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Destaques da edição de 19-4-2020

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SECRETARIA AINDA CONTROLA CORONAVÍRUS EM TATUÍ

EMOÇÃO E FÉ MARCAM CARREATA DE PÁSCOA

SOROCABA E PIRACICABA NA ROTA DA PANDEMIA

MINISTRO DE VOLTA AO STF

EM TEMPO DE PANDEMIA (INFORMAÇÕES ÚTEIS)

CIÚME É VÍRUS ELEITORAL – GAUDÊNCIO TORQUATO

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

CÂMARA DE TATUÍ COM NOVA COMPOSIÇÃO

DECRETO REABRE IGREJAS PARA ATENDIMENTO INDIVIDUAL

PREFEITURA PREPARA HOSPITAL DE CAMPANHA PARA O COVID-19

EM TEMPO DE SOLIDARIEDADE (DOAÇÕES DE EMPRESAS)

PREFEITURA RECEBE R$ 1,1 MILHÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (NOVEMBRO DE 1934)

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA POLICIAL

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí).

This entry was posted on abril 16, 2020 at 6:56 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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