LEGISLAÇÃO ELEITORAL MUDA COMPOSIÇÃO NA CÂMARA DE TATUÍ

Com o fim da “janela partidária”, período em que a legislação eleitoral permite que vereadores possam trocar de partidos, a Câmara Municipal de Tatuí está com nova composição. Em 2020, ano das eleições municipais, até seis meses antes do pleito eleitoral, vereador Rodolfo Hessel Fanganiello (PSB) renunciou ao seu mandato. Segundo consta, ele optou por um projeto político de candidatura à prefeito na cidade de Paranapanema (SP). O suplente Márcio Fernandes (Cidadania) assume a cadeira de Rodolfo. Na sexta-feira (3), o vereador Miguel Lopes Cardoso Junior (MDB) deixou a Secretaria Municipal da Educação e assumiu sua cadeira na Câmara Municipal. Com a volta de Miguel, Fábio José Menezes Bueno deixa o Poder Legislativo e volta para a suplência da sua coligação. A nova composição partidária da Câmara de Tatuí

PSDB (4) – Alexandre Grandino Teles = Alexandre de Jesus Bossolan -Wladmir Faustino Saporito – Antonio Marcos de Abreu

PSD (3) – Jairo Martins (Pepinho) – Severino Guilherme da Silva (Tiozinho) – José Carlos Ventura (Zé Carlos do Campinho)

MDB (2) – Miguel Lopes Cardoso Júnior – João Éder Alves Miguel

Cidadania (2) – Ronaldo José da Mota – Márcio Fernandes

PP (2) – Joaquim Amado Quevedo (Véio) – Daniel Almeida Rezende

PSL (1) – Rodnei Rocha (Nei Loko)

PODEMOS (1) – Valdeci Proença

PT (1) – Eduardo Sallum

PRTB (1) – Bispo Nilto José Alves