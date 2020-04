TATUÍ REGISTRA SETE CASOS DE COVID-19

Nesta sexta-feira (3), 16 horas, a Vigilância Epidemiológica de Tatuí emitiu o mais recente boletim da pandemia de Coronavírus e confirma que até o momento os exames revelam sete casos positivos da moléstia no município. A informação mostra mais quatro novas pessoas suspeitas, dois homens, de 49 e 62 anos, internados no hospital da Unimed, e duas mulheres. de 21 e 27 anos, em tratamento domiciliar. Agora o município com 80 notificações de COVID-19. No atual quadro, 62 casos suspeitos aguardam resultados dos testes, 11 casos descartados e 7 casos positivos

Permanecem internados três pacientes. Um na Santa Casa de Misericórdia de Tatuí e 2 no hospital particular da cidade. Todos os exames são encaminhados para análise do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Este órgão está com uma demanda de mais de 12 mil exames e não consegue realizar os testes com agilidade.

As informações oficiais sobre o Coronavírus em Tatuí estão disponíveis no site: http://tatui.sp.gov.br/coronavirus. A orientação é para que os cidadãos não disponibilizem e não compartilhem fake news e só se orientem pelos jornais e sites oficiais.

Obituário registra menos morte em Tatuí

Na edição de 29 de março, a seção de necrologia do Jornal Integração, compilada de registro oficial da Prefeitura de Tatuí, contabilizou 18 óbitos. Na publicação deste domingo (5), em uma semana, o número de óbitos reduziu para 12 falecimentos na cidade (- 33%). Neste período, todos estão em regime de confinamento. Para efeito de comparação,.os falecimentos publicados nas edições anteriores: 22/3/2020: 15 óbitos. 15/3/2020: 15 óbitos. 8/3/2020: 15 óbitos. 1º/3/2020: 15 óbitos.