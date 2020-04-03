Destaques da edição de 5-4-2020

TATUÍ REGISTRA SETE CASOS DE CORONAVÍRUS
FUNDO SOCIAL PROMOVE CAMPANHA PARA FAMÍLIAS VULNERÁVEIS
PREFEITURA DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA
FISCAIS DO PROCON AUTUAM ESTABELECIMENTOS
MP EDITA PROCEDIMENTO PARA SALVAR VIDAS
UPA EQUIPADA PARA ATENDER PACIENTES
O JOGO DO CAPITÃO – GAUDÊNCIO TORQUATO
ONSS SUSPENDE ATENDIMENTO PRESENCIAL
ROTARACT DE TATUÍ COMPLETA 30 ANOS
CANAL 1- NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
AUXÍLIA EMERGENCIAL PODE BENEFICIAR TRABALHADORES
GOVERNO ADIA COMPROVAÇÃO DE VACINAS CONTRA AFTOSA
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 1934
ACE PEDE CESSÃO DE ALUGUÉIS
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
CONSTRUTORA LANÇA CONJUNTO RESIDENCIAL
PASTORAL TRANSMITE MISSAS PELA INTERNET
ROTARY AMPARA OS IRMÃOS DE RUA
COMUNIDADE FORMA REDE DE SOLIDARIEDADE
SANTA CASA RECEBE PRODUTOS DE PROTEÇÃO
LIONS PEDE APOIO PARA BANCO DE SANGUE
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí e edital do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas de Tatuí e Região).
JORNAL INTEGRAÇÃO NÃO CIRCULA NO DOMINGO (11)
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