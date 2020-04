Destaques da edição de 5-4-2020

TATUÍ REGISTRA SETE CASOS DE CORONAVÍRUS

FUNDO SOCIAL PROMOVE CAMPANHA PARA FAMÍLIAS VULNERÁVEIS

PREFEITURA DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA

FISCAIS DO PROCON AUTUAM ESTABELECIMENTOS

MP EDITA PROCEDIMENTO PARA SALVAR VIDAS

UPA EQUIPADA PARA ATENDER PACIENTES

O JOGO DO CAPITÃO – GAUDÊNCIO TORQUATO

ONSS SUSPENDE ATENDIMENTO PRESENCIAL

ROTARACT DE TATUÍ COMPLETA 30 ANOS

CANAL 1- NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

AUXÍLIA EMERGENCIAL PODE BENEFICIAR TRABALHADORES

GOVERNO ADIA COMPROVAÇÃO DE VACINAS CONTRA AFTOSA

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 1934

ACE PEDE CESSÃO DE ALUGUÉIS

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

CONSTRUTORA LANÇA CONJUNTO RESIDENCIAL

PASTORAL TRANSMITE MISSAS PELA INTERNET

ROTARY AMPARA OS IRMÃOS DE RUA

COMUNIDADE FORMA REDE DE SOLIDARIEDADE

SANTA CASA RECEBE PRODUTOS DE PROTEÇÃO

LIONS PEDE APOIO PARA BANCO DE SANGUE

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí e edital do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas de Tatuí e Região).

JORNAL INTEGRAÇÃO NÃO CIRCULA NO DOMINGO (11)