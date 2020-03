EXAMES CONFIRMAM CINCO INFECTADOS POR COVID-19 EM TATUÍ

Neste domingo (29), os exames recebidos pela Secretaria Municipal de Saúde confirmam que cinco pessoas estão infectadas pelo coronavírus em Tatuí. Na parte da manhã, a imprensa recebeu da Vigilância Epidemiológica um balanço da pandemia no município. São 67 notificações, sendo 56 suspeitos e aguardam resultados dos testes, seis descartados e cinco positivos. Seguem internados quatro pacientes na Santa Casa. Dois homens, uma mulher no isolamento e outra mulher na UTI. Três pacientes, com testes positivos, estão internados no hospital da Unimed, sendo dois homens e uma mulher, informa a Vigilância Epidemiológica. O novo caso suspeito nesta manhã, foi uma paciente de 57 anos, seu estado inspira cuidados e está internada na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí.

REDE DE SOLIDARIEDADE

Em Tatuí forma-se uma rede de solidariedade, com atuação de clubes de serviços na arrecadação de alimentos e produtos de higiene. Esta arrecadação esta sendo distribuída . O empresário Josué Maragno, em parceria com o Rotary Club de Tatuí e Loja Maçônica Acácia, confecciona em sua oficina máscaras de acrílico, conhecidas como escudo facial. O objetivo é confeccionar 1800 máscaras em dois dias. Estas serão doadas para a Santa Casa de Tatuí e hospitais da região. O Sito do Carroção doou cinco dispenser automáticos de álcool em gel, álcool líquido, máscaras de proteção e outros produtos.