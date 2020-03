EM SEIS HORAS DOBRA NÚMERO DE SUSPEITOS DE CORONAVIRUS EM TATUÍ

Nesta quarta-feira (18), em apenas seis horas dobrou o número de casos suspeitos de infectados pelo coronavírus em Tatuí. O boletim das 10 horas da manhã, divulgado pela Vigilância Epidemiológica, revelava que eram setes casos suspeitos. No boletim das 16 horas, desta quarta-feira, o setor de saúde do município apontou 14 casos como suspeitos de infectados. Os suspeitos eram dois na manhã de segunda-feira (16), às 16 horas, o número oficial era quatro, na manhã desta quarta-feira, os casos evoluíram para sete e, em apenas seis horas, foram registrados 14 suspeitos. Até o momento nenhum caso foi confirmado, de acordo com o boletim emitido às 16 horas.

Os pacientes da manhã de segunda-feira (16), ambos do sexo masculino, estão estáveis e em tratamento domiciliar. As famílias estão sendo monitoradas. O de 14 anos teve contato com uma pessoa que regressou de Orlando, nos EUA. E o de 33 anos, no dia 9 de março regressou da Grécia.

Logo em seguida, o órgão oficial notificou a existência de mais dois casos suspeitos de COVID 19, totalizando quatro no município. São duas mulheres atendidas em um hospital particular de Tatuí. Uma jovem de 16 anos, com quadro estável, em tratamento domiciliar. O contato foi com uma tia, que há dez dias regressou da Itália. O outro é uma senhora de 86 anos. Está internada e seu quadro é estável. Ela viajou a São Paulo, onde esteve no Ceasa e foi a um velório.

Os três novos casos são de duas mulheres e um homem, com quadros estáveis, em tratamento domiciliar. As duas mulheres foram atendidas no Pronto Socorro Municipal. A jovem, de 21 anos, teve contato com um caso suspeito A mulher, de 44 anos, esteve em um Congresso Internacional em São Paulo na primeira semana de março. Um homem de 25 anos esteve no dia 11 de março em um estádio de futebol, em São Paulo. Ele foi atendido na ESF do Jardim Santa Luzia.

Dobram os casos em seis horas

O espanto aconteceu na divulgação do boletim das 16 horas desta quarta-feira (18). Em apenas seis horas, a Vigilância Epidemiológica contabilizou mais sete casos suspeitos de COVID-19 e passou para 14 o número de possíveis infectados pelo Coronavírus. Os novos casos são de quatro mulheres e três homens, com quadros estáveis, em tratamento domiciliar. Duas pessoas foram atendidas no Pronto Socorro Municipal. Uma mulher de 37 anos teve contato com um caso suspeito e um moço, de 25 anos, teve contato próximo com um caso confirmado. Na ESF do Jardim Santa Luzia, foi atendida uma moça de 21 anos. Segundo consta, ela esteve em um estádio de futebol na cidade de São Paulo. Na ESF da Vila Angélica, outra moça, de 20 anos, foi atendida e disse que teve contato com um caso suspeito. Os outros três casos foram atendidos em um hospital particular da cidade. Um homem, de 43 anos, que trabalha em São Paulo, teve contato com caso suspeito. Uma criança de 5 anos, pode ter sido infectada através da irmã, que teve contato com paciente suspeita. Um jovem de 24 anos teve contato com pessoa que veio dos Estados Unidos e que está na lista de suspeitas. Os exames são encaminhados para o Instituto Adolf Lutz para análise dos casos suspeitos.

Histórico – Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa. Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19). A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1. (Corona significa coroa em espanhol).