MINISTRO DO STF VOLTA AO HOSPITAL

Na quinta-feira (12), o ministro Celso de Mello (STF) voltou a ser internado no Hospital Sírio Libanês em decorrência de um quadro infeccioso em suas pernas. O caso não tem nada a ver com a cirurgia de quadril que o decano passou no dia 22 de janeiro. Ele estava em plena recuperação e deveria reassumir sua função dia 19 de março no Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, uma erisipela o impediu e deverá retornar somente dia 30 de março na Suprema Corte. No domingo, a reportagem do Jornal Integração conversou com o ministro. Na quinta-feira (12), recebeu uma foto dele no leito hospitalar, com os dizeres: “Saudações hospitalares! De volta ao hospital!! Em 12/3/2020. Tudo bem comigo!”. Seu quadro era bom e a infecção estava regredindo. Agora, com esse quadro de coronavírus no Brasil e no mundo, com certeza, o ministro vai obedecer os conselhos médicos e vai seguir à risca o que determina o protocolo.

De acordo com o médico Dráuzio Varella, Erisipela é uma infecção cutânea causada geralmente pela bactéria Streptococcus pyogenesdo grupo A, mas pode também ser causada por Haemophilus influenzae tipo B. Elas penetram através de um pequeno ferimento, ou até picada de inseto na pele ou na mucosa, disseminam-se pelos vasos linfáticos e podem atingir o tecido subcutâneo e o gorduroso. Alerta o médico que na fase inicial da doença, antibióticos orais, repouso e elevação do membro afetado por pelo menos duas semanas costumam ser suficientes para a regressão do processo infeccioso em cerca de 4 dias, se a pessoa estiver em condições físicas favoráveis.