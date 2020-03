MÉDICO TATUIANO ALERTA SOBRE OS ALTOS RISCOS DO CORONAVÍRUS

TATUÍ REGISTRA 25 CASOS SUSPEITOS

DE INFECTADOS POR CORONAVÍRUS

Nesta quinta-feira (19), o boletim expedido pela Vigilância Epidemiógica de Tatuí às 16 horas informa que foram notificados mais sete casos suspeitos de COVID-19 e agora totalizam 25 suspeitos no município. Destes casos registrados desde segunda-feira (16), apenas um foi descartado depois de passar por exame pelo Instituto Adolf Lutz. Os outros ainda aguardam os resultados.

O jornalista José Reiner Fernandes, editor do Jornal Integração, conversou com seu filho Renan Fernandes, médico e pesquisador na Western Universith, grande centro de estudos avançados na cidade de London, no Canadá. Ao ser questionado pelo Jornal Integração como convivem com o coronavírus e se existe alguma forma diferente de agir neste centro de estudos canadense, ele dá informações preocupantes sobre o Brasil.

Renan diz que “a gente (ele e Fernanda Berto, esposa e também médica) conversa com nossos colegas da USP/Pinheiros que atuam em São Paulo e, tudo leva a crer, que a mídia brasileira não divulga ou não sabe a gravidade do que acontece no Brasil. As informações é que existem muitos casos graves e parece que a população não leva a sério esta pandemia. Aqui em London está tudo fechado, as pessoas não circulam pelas ruas. Só se vê um ou outro carro circulando, parece feriado, E o governo canadense, a partir de amanhã (dia 20/3) vai paralisar o País, Só permanecem abertos supermercados e farmácias. Se não tomar cuidado, o Brasil pode se tornar a próxima Itália. É para ficar fechado mesmo, sem o mínimo contato com outras pessoas. Tem muita gente que anda por aí, está com a doença e nem sabe que espalha o vírus. Um médico do Sírio (Libanês) foi registrado como caso positivo e nem apresentava sintomas. Só uma leve dor no corpo e coriza. Existem pessoas que pensam que quando ficar doente vão descobrir. Não é assim, pois pode ser tarde e evoluir para um estado grave. E, quando menos se espera está doente. A intenção é ficar todo mundo em casa”, aconselha o médico tatuiano.

DISTRIBUIÇÃO DE MARMITEX

A Prefeitura de Tatuí postou no site oficial do Comitê de Coronavírus, uma tabela com os locais onde serão distribuídos marmitex para os alunos. O horário será da 11 às 13 horas. Veja abaixo a tabela:

https://www2.tatui.sp.gov.br/arquivos/coronavirus/UnidadesPolo.pdf