AUMENTAM OS CASOS SUSPEITOS DE CORONAVÍRUS EM TATUÍ

Na manhã desta segunda-feira (16), a Vigilância Epidemiológica de Tatuí anunciou dois casos suspeitos de coronavírus na cidade. Os pacientes, do sexo masculino, estão estáveis e em tratamento domiciliar. As famílias estão sendo monitoradas. O de 14 anos teve contato com uma pessoa que regressou de Orlando, nos EUA. E o de 33 anos, no dia 9 de março regressou da Grécia. Logo em seguida, o órgão oficial notificou a existência de mais dois casos suspeitos de COVID 19, totalizando quatro os casos suspeitos no município.

Agora são quatro – O novos notificados são duas mulheres, atendidas em um hospital particular de Tatuí. Uma jovem de 16 anos está com o quadro estável, em tratamento domiciliar. O contato foi com uma tia que regressou da Itália há 10 dias. O outro é uma senhora de 86 anos. Ela está internada e seu quadro é também estável, informa a Vigilância Epidemiológica. Ela viajou a São Paulo, esteve no Ceasa e foi a um velório. Os exames foram encaminhados para o Instituto Adolf Lutz para a possível confirmação dos casos suspeitos.

Histórico – Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa. Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19). A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1. (Corona em espanhol é coroa).