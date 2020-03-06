Destaques da edição de 8-3-2020

IGREJA EVITA TRANSMISSÃO DO CORONAVÍRUS
GUARDA MUNICIPAL COMEMORA 25 ANOS
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IPTU DE TATUÍ VENCE DIA 15 DE MARÇO
IN MEMORIAM – ANJOS EM SERVIÇO – LÁZARO LOPES ARRUDA
DIOCESE COM PROGRAMA PARA NOITES DE MISERICÓRDIA
DEMÓCROTOS E HERÁCLITOS – GAUDÊNCIO TORQUATO
BIBLIOTECA REALIZA VIAGEM LITERÁRIA
CONCURSO DE FOTOS DE PONTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS
EXPOSIÇÃO MOSTRA “EXPRESSÕES DA NATUREZA”
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AÇÕES GRATUÍTAS DE SAÚDE
PREFEITURA HOMENAGEIA MULHERES
VEREADORES VISITAM CENTRO DE HEMODIÁLISE
CÂMARA DEVE CONTRATAR AUDITORIA PARA A SANTA CASA
PREFEITURA CONVOCA PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO SUS
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TATUÍ E SUA HISTÓRIA – SETEMBRO DE 1934
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O CONCURSO DE PAULO SETUBAL
OFICINA ENSINA ATENDIMENTO AOS CLIENTES
PALAVRAS CRUZADAS
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ESCRITORA LANÇA LEIVRO NO MUSEU
PREFEITURA FISCALIZA TRANSPORTE CLANDESTINO
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
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NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Câmara Municipal de Tatuí, Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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