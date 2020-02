CCRSPVIAS TRAZ “BUZUM!” NA PRAÇA DA MATRIZ

Nesta sexta-feira (14) e sábado (15), a concessionária CCR SPVias realiza atividades culturais e de segurança viária na Praça da Matriz, em Tatuí. O teatro sobre rodas “BuZum!” estaciona na praça e apresenta sessões do espetáculo “Caipira”, às 9h10, 9h50, 10h30, 13h30 e 14h10 (exclusivos para escolas municipais) e 14h50 e 15h30 (para alunos e público em geral).

No sábado, o “Buzum!”, no mesmo local, apresenta os espetáculos às 9 horas, 9h40, 10h20, 13h30, 14h10 e 15h30, abertos ao público. No sábado, das 10 às 12h30, ocorre o evento “Saúde e Segurança”. Serão exames gratuitos de glicemia e aferição de pressão arterial. Além de distribuição de material educativo e lixeiras para carro.

Espetáculo “Caipira”

Os organizadores informam que com nuances rústicas, a peça “Caipira” é um verdadeiro resgate do povo e da cultura e tradições do interior do Brasil, além de prestar uma rica homenagem a conhecidas figuras folclóricas, como Saci-Pererê, o Curupira e o Lobisomem. A história é encenada por divertidos atores. Um casal e sua filha moram em um pequeno sítio, onde criam alguns animais. O clima é de paz, até que vizinhos maldosos começam a matar os animais selvagens e derrubar árvores para construir uma fábrica no local.