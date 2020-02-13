Destaques da edição de 8-2-2020

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IN MEMORIAM – POIS CRÊS.. . – POESIA DE JOSÉ CELSO DE MELLO
O RESPEITO À LITURGIA – GAUDÊNCIO TORQUATO
HOSPITALHAÇOS COM VAGAS EM TATUÍ
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PSL ESTADUAL INTERVEM NO PARTIDO EM TATUÍ
SPVIAS COMPLETA 20 ANOS EM TATUÍ
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INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
PROFESSOR ACASSIL DENOMINA COMPLEXO EDUCACIONAL
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SARAMPO PREOCUPA AUTORIDADES SANITÁRIAS
PROJETO INSTALA BIODIGESTORES EM BAIRRO RURAL
PONTE DO JARDIM LÍRIO AINDA INTERDITADA
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – SETEMBRO DE 1934
PREFEITURA ENTREGA KITS ESCOLARES
PALAVRAS CRUZADAS
FUNDO SOCIAL ABRE CURSO DE CUIDADORES DE IDOSOS
COLUNA DE ESPORTES
REUNIÃO DEFINE SEGURANÇA NO CARNAVAL
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
FALECIMENTOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Abertura de Concurso Público no Tatuiprev e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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