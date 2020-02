CRECHE ESCOLA ATENDERÁ 150 ALUNOS NO BAIRRO ASTÓRIA

Nesta sexta-feira (7), às 9 horas, a Prefeitura de Tatuí inaugura um novo prédio escolar no Residencial Astória. O investimento é de R$ 2,1 milhões. A unidade atenderá cerca de 150 alunos, da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.

A Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) “Célia Mendes da Silva Fiusa” reunirá creche e pré-escola, para atender crianças de zero a cinco anos, sendo 56 alunos de manhã e 56 alunos à tarde, da seguinte forma: Berçário I – 8 alunos (período integral), Berçário II – 8 alunos (período integral), Maternal I – 10 alunos (período integral), Maternal II – 10 alunos (período integral), Pré-escola 1ª Fase – 20 alunos (parcial manhã), Pré-escola 2ª Fase – 20 alunos (parcial tarde). Na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) “Professor Mauro Antônio Mendes Fiusa”, onde haverá o “Ensino Fundamental I”, com 76 estudantes, a divisão é a seguinte: 1º Ano – 13 alunos (tarde), 2º Ano – 10 alunos (tarde), 3º Ano – 12 alunos (manhã), 4º ano – 17 alunos (manhã) e 5º Ano – 20 alunos (manhã).

O novo prédio conta com sala de berçário, lactário, fraldário, sanitários masculino, feminino, familiar e com acessibilidade, sala de maternal, secretaria, refeitório, despensa, cozinha, copa, lavanderia, uma sala de aula para pré-escola, três salas de aula para o Ensino Fundamental e sala de informática. A prefeita Maria José Vieira de Camargo disse que “é uma grande estrutura educacional que o Bairro Astória recebe, ampliando o atendimento para o Ensino Infantil. E onde hoje funciona a Escola ‘Mauro Antônio Mendes Fiusa’, em uma estrutura improvisada, estamos estudando seu uso para alguma atividade social”.

Unidades inauguradas – A atual gestão construiu e entregou duas creches escolas, uma no Jardim Santa Emília e outra no Inocoop. Além disso, inaugurou uma pré-escola no Bairro Tanquinho (que já está sendo ampliada), onde também concluiu as obras e colocou para funcionar a EMEF “Paulinho Ribeiro”. A gestão construiu ainda a primeira creche na zona rural, no Congonhal, ampliou a creche da Vila Angélica (novas salas de aula e um parquinho), revitalizou diversas EMEFs, dentre elas a quase centenária EMEF “Eugênio Santos”, e construiu cozinhas nas EMEFs rurais. Em 2020, a atual gestão pretende ainda inaugurar duas creches: nos bairros Santa Cruz e Pacaembu (Residencial Vida Nova Tatuí), assim como inaugurar o novo Complexo Educacional para atender até 800 crianças no contraturno escolar, no Bairro Nova Tatuí.