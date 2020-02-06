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Destaques da edição de 8-2-2020

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MUSICALIZAÇÃO, TEATRO E PIANO MAIS PROCURADOS NO CDMCC

BATERIA DO CLUBE DE CAMPO ESQUENTA O CARNAVAL

PREFEITURA INAUGURA CRECHE ESCOLA NO JARDIM ASTÓRIA

O REBOCO DA RETROFIT – GAUDÊNCIO TORQUATO

MINISTRO TATUIANO É PERSONALIDADE DO ANO

DEPUTADO DESTINA  R$ 11,6 MILHÕES EM EMENDAS PARA TATUÍ

COLUNA GENTE

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

PREFEITURA DEFINE O CARNAVAL 2020

CCRSPVIAS COMEMORA 20 ANOS NA REGIÃO

JAGUAR ACESSÓRIA DOA ESTOQUE PARA O ASILO

CÂMARA APROVA NOVA CLÍNICA E ASFALTO PARA 48 RUAS

JUÍZA INCENTIVA CONCILIAÇÕES NA VARA DE TATUÍ

DEPUTADA FAZ CAMPANHA PARA MULHER QUEBRAR O SILÊNCIO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – SETEMBRO DE 1934

NOVA DIRETORIA ASSUME O CLUBE DE CAMPO

SEBRAE LEVA EMPRESÁRIOS PARA FEIRA DA ALIMENTAÇÃO

GOVERNO DE SP ORIENTA POPULAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS

COLUNA DE ESPORTE

MUSEU EXPÕE PROJETO EDUCATIVO DE CARNAVAL

SAGRADA FAMÍLIA COM NOVA EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Leis, decretos e atos da Prefeitura de Tatuí, edital de venda de parte da sede da AABB de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

This entry was posted on fevereiro 6, 2020 at 7:11 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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