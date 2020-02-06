Destaques da edição de 8-2-2020

MUSICALIZAÇÃO, TEATRO E PIANO MAIS PROCURADOS NO CDMCC
BATERIA DO CLUBE DE CAMPO ESQUENTA O CARNAVAL
PREFEITURA INAUGURA CRECHE ESCOLA NO JARDIM ASTÓRIA
O REBOCO DA RETROFIT – GAUDÊNCIO TORQUATO
MINISTRO TATUIANO É PERSONALIDADE DO ANO
DEPUTADO DESTINA R$ 11,6 MILHÕES EM EMENDAS PARA TATUÍ
COLUNA GENTE
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
PREFEITURA DEFINE O CARNAVAL 2020
CCRSPVIAS COMEMORA 20 ANOS NA REGIÃO
JAGUAR ACESSÓRIA DOA ESTOQUE PARA O ASILO
CÂMARA APROVA NOVA CLÍNICA E ASFALTO PARA 48 RUAS
JUÍZA INCENTIVA CONCILIAÇÕES NA VARA DE TATUÍ
DEPUTADA FAZ CAMPANHA PARA MULHER QUEBRAR O SILÊNCIO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – SETEMBRO DE 1934
NOVA DIRETORIA ASSUME O CLUBE DE CAMPO
SEBRAE LEVA EMPRESÁRIOS PARA FEIRA DA ALIMENTAÇÃO
GOVERNO DE SP ORIENTA POPULAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS
COLUNA DE ESPORTE
MUSEU EXPÕE PROJETO EDUCATIVO DE CARNAVAL
SAGRADA FAMÍLIA COM NOVA EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Leis, decretos e atos da Prefeitura de Tatuí, edital de venda de parte da sede da AABB de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
Deixe um comentário