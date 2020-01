MINISTRO CELSO PASSA BEM APÓS CIRURGIA

Nesta quarta-feira (22), o ministro Celso de Mello, decano do STF, passa bem após passar por uma cirurgia para implante de prótese no quadril. Quem informa é o gabinete do ministro no Supremo Tribunal Federal (STF). Dia 30 de dezembro, o Jornal Integração publicou que o tatuiano passaria por uma cirurgia dia 10 de janeiro. Este procedimento foi adiado para esta quarta-feira (22), no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

O ortopedista responsável pelo procedimento cirúrgico é médico do Hospital Oswaldo Cruz e professor da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Segundo avaliação de um ortopedista sobre o caso do ministro, esta cirurgia de implante de prótese demora por volta de duas horas e meia e a recuperação é rápida. Na maioria, os pacientes voltam a andar normalmente no dia seguinte. Segundo consta, o ministro Celso de Mello deverá permanecer no Hospital Sírio Libanês por um prazo de três dias e ter alta médica. Sua licença no Supremo Tribunal Federal (STF), deverá ser durante o mês de fevereiro até depois do carnaval. Por recomendação médica, permanecerá em sua residência, em São Paulo, como medida preventiva e para uma boa recuperação. Há alguns dias, em conversa com o editor do Jornal Integração, Celso de Mello corrigiu, com elegância, uma informação publicada por este semanário. Não é a primeira vez que se afasta por licença médica dos cargos públicos que ocupou. É a terceira vez, em cinquenta anos de atividades como servidor estadual.

Reflexos no STF – Após a divulgação de sua cirurgia em primeira mão pelo Jornal Integração, houve muitas especulações pela grande imprensa sobre os casos pautados para fevereiro a ser julgados pelo plenário do STF. Segundo uma fonte bem informada, os principais processos deverão contar com sua presença, mas não foi revelado como será o procedimento.