Destaques da edição de 25-1-2020

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CDHU SORTEIA APARTAMENTOS NA CONCHA ACÚSTICA
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MATERIAS OFICIAIS
(Dez páginas de atos oficiais da Prefeitura de Tatuí – Relatório de Gestão Fiscal, leis e decretos – editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí, balancete do Recanto do Bom Velhinho Vale da Lua (publicação gratuita do Jornal Integração).
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