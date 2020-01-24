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Destaques da edição de 25-1-2020

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TJSP CASSA LEI DE IDEOLOGIA E IGUALDADE DE GÊNERO DE TATUÍ

CDHU SORTEIA APARTAMENTOS NA CONCHA ACÚSTICA

BASQUETE DE TATUÍ DISPUTA COPA SÃO PAULO

EDITORIAL

CICLO DE LOROTAS CHEGA AO FIM

COLUNA GENTE

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

FALECIMENTOS

GOVERNO COM 20 MIL VAGAS EM CURSOS GRATUITOS

CLASSIFICADO

TATUI E SUA HISTÓRIA – AGOSTO DE 1934

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

ZOONOSES COMBATE ESCORPIÕES

AÇÃO CONJUNTA INTERDITA CLÍNICAS IRREGULARES

CAMPANHA DA FRATERNIDADE ENSINA A CUIDAR DO DOM DA VIDA

CINE APRESENTA FILME NO CEU DAS ARTES

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

COOP INSCREVE PARA CURSO GRATUITOS

SEBRAE DÁ CURSO DE FORMAÇÃO DE PREÇO E VENDA

PACIENTES DO SUS TÊM DISPONÍVEL DEZ CADEIRAS DE ÓRTESES

MATERIAS OFICIAIS

(Dez páginas de atos oficiais da Prefeitura de Tatuí – Relatório de Gestão Fiscal, leis e decretos – editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí, balancete do Recanto do Bom Velhinho Vale da Lua (publicação gratuita do Jornal Integração).

This entry was posted on janeiro 24, 2020 at 7:09 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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