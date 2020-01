Destaques da edição de 25-1-2020

TJSP CASSA LEI DE IDEOLOGIA E IGUALDADE DE GÊNERO DE TATUÍ

CDHU SORTEIA APARTAMENTOS NA CONCHA ACÚSTICA

BASQUETE DE TATUÍ DISPUTA COPA SÃO PAULO

EDITORIAL

CICLO DE LOROTAS CHEGA AO FIM

COLUNA GENTE

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

FALECIMENTOS

GOVERNO COM 20 MIL VAGAS EM CURSOS GRATUITOS

CLASSIFICADO

TATUI E SUA HISTÓRIA – AGOSTO DE 1934

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

ZOONOSES COMBATE ESCORPIÕES

AÇÃO CONJUNTA INTERDITA CLÍNICAS IRREGULARES

CAMPANHA DA FRATERNIDADE ENSINA A CUIDAR DO DOM DA VIDA

CINE APRESENTA FILME NO CEU DAS ARTES

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

COOP INSCREVE PARA CURSO GRATUITOS

SEBRAE DÁ CURSO DE FORMAÇÃO DE PREÇO E VENDA

PACIENTES DO SUS TÊM DISPONÍVEL DEZ CADEIRAS DE ÓRTESES

MATERIAS OFICIAIS

(Dez páginas de atos oficiais da Prefeitura de Tatuí – Relatório de Gestão Fiscal, leis e decretos – editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí, balancete do Recanto do Bom Velhinho Vale da Lua (publicação gratuita do Jornal Integração).