ZANCHETTA EXPORTA PARA A CHINA

Na terça-feira (14), a empresa Zanchetta, com sede em Boituva, exportou o primeiro contêiner de frango in natura para a China. Este novo mercado internacional abre as perspectiva de melhora na balança comercial do Brasil e novos empregos na região. O anúncio foi feito pelo governador João Dória (PSDB), porque todas as negociações foram realizadas através do escritório comercial do Governo de São Paulo, em Xangai, aberto há seis meses. Os primeiros contatos entre a direção da Zanchetta com o governo do Estado foram intermediados através do deputado Samuel Moreira (PSDB) e seu assessor Luiz Gonzaga Vieira de Camargo.

Perdeu o trem da história – A história da instalação do frigorífico Zanchetta em Boituva resultou da péssima atuação política da administração municipal de Tatuí. A empresa era para ser instalada na estrada Tatuí/Boituva, ao lado do Rio Sorocaba, no município de Tatuí. Edson Marcusso, na época prefeito de Boituva, disse ao Jornal Integração na inauguração de um distrito industrial do empresário Guerini, que os políticos de Tatuí não foram eficazes. Quem administrava Tatuí era o prefeito Ademir Ademir Borssato. Marcusso disse: “Criaram tantas dificuldades para a diretoria da Zachetta, joguei o tapete vermelho e fiz atravessarem a ponte e se instalar em Boituva”.