Destaques da edição de 21-12-2019

JORNAL INTEGRAÇÃO NÃO CIRCULA NA PRÓXIMA SEMANA

É NATAL EM TATUÍ… ( ANÚNCIOS COM MENSAGENS DE NATAL)

MURAL PRESTA HOMENAGEM À MÚSICA E MAESTRO NEVES

POLÍTICA É MISSÃO, NÃO PROFISSÃO – GAUDÊNCIO TORQUATO

QUE FAZER QUANDO INVADEM O WHATSAPP –LUÍS D’URSO

IN MEMORIAM – O MUNDO MELHOR – VER. LÁZARO LOPES ARRUDA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SICREDI

COLUNA GENTE

NATAL PREMIADO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TATUÍ

TATUIPREV EMPOSSA NOVOS CONSELHEIROS

PREFEITA ANUNCIA NOVO CONCURSO PÚBLICO

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

DIÁCONO DE TATUI RECEBE ORDENAÇÃO SACERDOTAL

CLÍNICA ESCOLA ATENDERÁ AUTISTAS DA REGIÃO

CAMPANHA PEDE FIM DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JULHO DE 1934

PREFEITURA DIVULGA HORÁRIOS DE COLETA DE LIXO

PALAVRAS CRUZADAS

CÂMARA CRIA CEI PARA INVESTIGAR A SANTA CASA

CÂMARA DEVOLVE R$ 1,4 MILHÃO PARA PREFEITURA

NATAL MUSICAL COM MAIS SEIS APRESENTAÇÕES NA MATRIZ

PRESÉPIO DO CONSERVATÓRIO ABERTO ATÉ 6 DE JANEIRO

CONSERVATÓRIO DIVULGA NOVAS INSCRIÇÕES DE 2 A 20 DE JANEIRO

COLUNA DE ESPORTES

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

CLASSIFICADOS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, editais do Tatuiprev e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).