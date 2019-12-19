Destaques da edição de 21-12-2019

JORNAL INTEGRAÇÃO NÃO CIRCULA NA PRÓXIMA SEMANA
É NATAL EM TATUÍ… ( ANÚNCIOS COM MENSAGENS DE NATAL)
MURAL PRESTA HOMENAGEM À MÚSICA E MAESTRO NEVES
POLÍTICA É MISSÃO, NÃO PROFISSÃO – GAUDÊNCIO TORQUATO
QUE FAZER QUANDO INVADEM O WHATSAPP –LUÍS D’URSO
IN MEMORIAM – O MUNDO MELHOR – VER. LÁZARO LOPES ARRUDA
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SICREDI
COLUNA GENTE
NATAL PREMIADO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TATUÍ
TATUIPREV EMPOSSA NOVOS CONSELHEIROS
PREFEITA ANUNCIA NOVO CONCURSO PÚBLICO
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
DIÁCONO DE TATUI RECEBE ORDENAÇÃO SACERDOTAL
CLÍNICA ESCOLA ATENDERÁ AUTISTAS DA REGIÃO
CAMPANHA PEDE FIM DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JULHO DE 1934
PREFEITURA DIVULGA HORÁRIOS DE COLETA DE LIXO
PALAVRAS CRUZADAS
CÂMARA CRIA CEI PARA INVESTIGAR A SANTA CASA
CÂMARA DEVOLVE R$ 1,4 MILHÃO PARA PREFEITURA
NATAL MUSICAL COM MAIS SEIS APRESENTAÇÕES NA MATRIZ
PRESÉPIO DO CONSERVATÓRIO ABERTO ATÉ 6 DE JANEIRO
CONSERVATÓRIO DIVULGA NOVAS INSCRIÇÕES DE 2 A 20 DE JANEIRO
COLUNA DE ESPORTES
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, editais do Tatuiprev e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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