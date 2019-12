MAIS DE 17 MIL TÍTULOS ELEITORAIS PODEM SER CANCELADOS EM TATUÍ

O prazo para a realização da biometria eleitoral em Tatuí termina na próxima quinta-feira (19), e até o momento, dos 89.786 eleitores tatuianos, apenas 72.263 (80,4%), dirigiram-se até o Cartório Eleitoral para o devido registro. Encontram-se “em aberto” 17.523 títulos eleitorais, que poderão ser cancelados, após expirar o prazo determinado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Neste fim de semana, haverá plantão no Cartório Eleitoral de Tatuí, na Rua Juvenal de Campos nº 327. No sábado (14) e domingo (15), o Cartório irá funcionar das 8 às 14 horas.

Para realizar o cadastramento biométrico, o eleitor deve levar, além do documento de identificação original com foto, um comprovante de residência no próprio nome – emitido nos últimos 3 meses – e o título de eleitor. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas. As impressões digitais e a foto são colhidas na hora. O eleitor pode também agendar o horário do cadastramento biométrico pela Internet, através do site do TER, no endereço eletrônico: www.tre-sp.jus.br. Caso o eleitor tenha deixado de votar nas últimas eleições, deverá procurar o Cartório Eleitoral também para fazer a emissão da guia de multa e, depois, realizar a biometria.

O cadastro biométrico é obrigatório no município de Tatuí. Quem não comparecer terá o título cancelado e não poderá obter empréstimos em bancos públicos, renovar matrícula em estabelecimento oficial de ensino, inscrever-se em concursos públicos e obter passaporte, dentre outras restrições.

Sobre a biometria – A biometria é uma tecnologia que confere ainda mais segurança para a identificação do eleitor no momento da votação. Acoplado à urna eletrônica, o leitor biométrico confirma a identidade de cada pessoa por meio das impressões digitais, armazenadas em um banco de dados da Justiça Eleitoral e transferidas para as urnas eletrônicas. O principal benefício é o aumento na segurança. O sistema biométrico garante que nenhum eleitor votará no lugar de outro.