Destaques da edição de 14-12-2019

IGREJA CATÓLICA DEVE ASSUMIR A SANTA CASA
MAIS DE 17 MIL PODEM SER CANCELADOS EM TATUÍ
DESTAQUES
IN MEMORIAM – INSPIRAÇÃO – JOSÉ CELSO DE MELLO
O AVANÇO DOS EVANGÉLICOS – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA GENTE
PRAÇA DA SANTA DEVE SER REABERTA
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
CÂMARA APROVA ORÇAMENTO DE R$ 357 MILHÕES PARA 2020
FUNDO SOCIAL INAUGURAÇA PROJETO DE NATAL
MOSTRA TERMINA COM QUATRO APRESENTAÇÕES
MUSEU COM EXPOSIÇÕES GRATUITAS
PALESTRAS SOBRE CÂNCER DE PRÓSTATA
FATECS DIVULGAM LOCAIS DE VESTIBULINHO
AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JULHO DE 1934
NATAL MUSICAL COM APRESENTAÇÕES NA PRAÇA DA MATRIZ
PALAVRAS CRUZADAS
CURSO ENSINA A ORGANIZAR NEGÓCIOS
RESTAURAÇÃO DE MONUMENTOS
COLUNA DE ESPORTES
CEU DAS ARTES APRESENTA PEÇA DE TEATRO
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Leis, decretos e atos da Prefeitura de Tatuí, editais do Tatuiprev e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
Deixe um comentário