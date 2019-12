PREFEITURA INAUGURA DUAS ESCOLAS EM UMA SEMANA

No sábado (30), a prefeita Maria José Vieira de Camargo inaugurou EMEI “Professora Luci de Campos Camargo” (creche e pré-escola) no Jardim Santa Emília. O prédio escolar oferecer136 vagas, 48 serão destinadas a crianças de 4 meses a 3 anos, crianças do Berçário I (4 meses a 1 ano), Berçário II (1 a 2 anos), Maternal I (2 a 3 anos), Maternal II (3 anos) e pré-escola (4 e 5 anos). Cerca de 30 servidores municipais irão trabalhar na unidade e o investimento público foi de R$ 1,6 milhão.

A prefeita Maria José cumprimentou os familiares da professora Luci e os demais presentes e parabenizou as pessoas e representantes de Secretarias Municipais que trabalharam na construção da nova escola. “Quero parabenizar a todas as secretarias envolvidas em torno dessa construção e dizer que essa creche-escola é uma referência em seu projeto de concepção, pois estamos inaugurando essa obra com sua estrutura pedagógica já pronta, com livros, brinquedos e carteiras novas”. Ela relembrou momentos que passou ao lado da professora Luci Santos de Campos Camargo, de quem era bastante próxima. “Ainda jovens, estudamos juntas para passar no concurso do Magistério, numa época difícil, onde eram muitos candidatos para poucas vagas. A professora Luci cuidou da família, dos seus alunos e ainda dividiu seu tempo no ensino da catequese. É um exemplo que fica registrado para todos que com ela conviveram e guardam no coração as saudades da sua marcante presença”, disse a prefeita.

CRECHE-ESCOLA DO BAIRRO INOCOOP

Neste sábado (7/), 10 horas, a prefeita Maria José inaugura a creche-escola do bairro Inocoop, denominada de “Sérgio Iazzetti Martins Proença”. O prédio fica na rua Assumpção Ribeiro, 201, no Bairro Inocoop. com recursos públicos de R$ 1,1 milhão, para atender 104 crianças. O novo prédio conta com dois berçários, lactário, sala multiuso, sanitários, duas salas de maternal, duas salas para pré-escola, parque descoberto, diretoria, refeitório, copa para funcionários, cozinha e lavanderia. Ao todo, 24 funcionários trabalharão no local. “Nos próximos meses vamos ampliar o número de vagas ofertadas em creches, principalmente para o público infantil de 0 a 3 anos, que é a principal demanda”, informa a prefeita Maria José Vieira de Camargo.

Novas vagas – No primeiro trimestre de 2020, a Prefeitura deve concluir as creches do Bairro Santa Cruz e Residencial Astória. Ainda está em construção a unidade escolar do Residencial Vida Nova Tatuí/Pacaembu (creche e pré-escola), com 300 vagas.