Destaques da edição de 7-12-2019

SHOW E MISSA ENCERRAM MISSÕES REDENTORISTAS
PREFEITURA INAUGURA CRECHE NO JARDIM SANTA EMÍLIA
ENCOLHER OU FORTALECER O ESTADO? – GAUDÊNCIO TORQUATO
CEU DAS ARTES APRESENTA ESPETÁCULO TEATRAL
BAZAR NATALINO FUNCIONA NO CENTRO CULTURAL
CAMPANHA CONTRA SARAMPO APLICA APENAS 83 DOSES
PREFEITURA INAUGURA CRECHE-ESCOLA NO BAIRRO INOCOOP
COLUNA GENTE
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
PROERD FORMA 450 ALUNOS EM TATUÍ
PREFEITA ANUNCIA QUE VAI CONCLUIR UBS
APAE ELEGE NOVA DIRETORIA
AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JULHO DE 1934
MOSTRA DE ARTES CÊNICAS NO CONSERVATÓRIO
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTE
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
CDMCC PROMOVE MOSTRA DE PRÁTICA DE CONJUNTO
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
POUPATEMPO ARRECADA ALIMENTOS PARA O NATAL
MATÉRIAS OFICIAIS
(Decretos, atos e leis da Prefeitura Municipal de Tatuí e editais da casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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