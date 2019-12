“NOITE DA SERESTA” PRESTA HOMENAGEM AO MAESTRO COELHO

Na sexta-feira (22), 19 horas, o professor José Coelho de Almeida foi homenageado no projeto “Ilustres Tatuianos” promovido pelo Museu Histórico Paulo Setúbal, em Tatuí. A noite festiva foi abrilhantada pelo conjunto “Seresteiros Com Ternura”, com exposição de fotografias e da vida do maestro Coelho, que permanece aberta até dia 20 de fevereiro de 2020.

O maestro Coelho ocupa papel importante na história musical de Tatuí. O homenageado é pedagogo musical, administrador escolar e cultural, flautista, regente e 22º Mestre de Banda da história da cidade. Iniciou os estudos musicais em 1948, no Ginásio Estadual “Barão de Suruí”, com o professor Nacif Farah. Com a inauguração do Conservatório de Tatuí em 1954, ingressou na instituição formando-se em flauta na classe do professor e maestro Spartaco Rossi, em 1957. Teve oportunidade ainda de reger a tradicional Banda Santa Cruz, considerada uma das mais antigas do País.

Organizou em 1962 a Corporação Musical “São Jorge” de Tatuí, e através de uma exposição realizada na vitrine da “Casa dos Presentes” atraiu centenas de pessoas curiosas para conhecer os instrumentos da banda. A Corporação Musical “São Jorge” realizou seu primeiro concerto público no dia 20 de janeiro de 1963, no palco do extinto Cine Teatro São Martinho.

Em 1968, José Coelho de Almeida assume a direção do Conservatório “Dr. Carlos de Campos” de Tatuí, empenhando-se para que a Instituição atingisse o lugar merecido no contexto artístico e musical do Estado de São Paulo. Foi em sua gestão, mais precisamente no ano de 1976, que o Conservatório recebe o título de “maior escola de música da América Latina”.

Ao longo de sua vida e carreira, o Maestro Coelho recebeu inúmeros títulos, condecorações e homenagens. A mais recente ocorreu no dia 31 de agosto passado, no Teatro “Procópio Ferreira”, do Conservatório, em concerto especial da Banda Sinfônica da escola de música. Na oportunidade, José Coelho de Almeida conduziu parte da apresentação do grupo musical.