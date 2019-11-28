Destaques da edição de 3-11-2019

TATUÍ COMEMORA DIA DA PADROEIRA
PREFEITURA INICIA FESTIVIDADES DE NATAL
DESTAQUES
IN MEMORIAM – UM CENTENÁRIO – ALEXANDRE MILANI FILHO
TATUÍ REGISTRA QUATRO NOVOS CASOS DE SARAMPO
RECITAL DE ACORDEON APRESENTA CLÁSSICOS DA MPB
THÊMIS SOB NÉVOA DENSA – GAUDÊNCIO TORQUATO
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
COLUNA GENTE
PREFEITURA INAUGURA ESCOLA NO JARDIM SANTA EMÍLIA
PROJETO INSTITUI POLÍTICA DE MOBILIDADE URBANA
SESSÕES SOLENES ENTREGAM TÍTULOS DE CIDADANIA
AGENDA OFICIAL DO CONSERTÓRIO DE TATUÍ
TATUÍ CERTIFICADA COM PRÊMIO TOP TURISMO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 1-7-2019
CLUBE DE CAMPO ELEGE NOVO PRESIDENTE
PALAVRAS CRUZADAS
CORAL APRESENTA-SE NO MÚSICA NA PRAÇA
PREFEITURA INSCREVE PARA CONCURSO PÚBLICO
COLUNA DE ESPORTES (TATUIANO CAMPEÃO DA LIBERTADORES)
UNIVERSITÁRIOS COM TRANSPORTE GRATUITO PARA BOITUVA
FORD DESLIGA 110 EMPREGADOS DO CAMPO DE PROVAS
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Lei e decretos da Prefeitura de Tatuí, editais do Tatuiprev e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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