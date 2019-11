PROJETO PROPÕE REDUÇÃO DE VEREADORES NA CÂMARA DE TATUÍ

Um grupo de vereadores protocolou na Câmara Municipal de Tatuí uma proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, para alterar o artigo 8º e reduzir de 17 para 11 o número de parlamentares a partir da próxima Legislatura, que se inicia em 1º de janeiro de 2021. O documento, assinado pelos vereadores Antonio Marcos de Abreu, Alexandre de Jesus Bossolan, Alexandre Grandino Teles, Jairo Martins, João Éder Alves Miguel, Rodnei Rocha, Ronaldo José da Mota e Wladmir Faustino Saporito, deverá ser lido na próxima sessão da Câmara e encaminhado às Comissões, para receber pareceres. Depois, em uma sessão futura, retornará ao Plenário, para que seja discutido e votado pela edilidade. Outros parlamentares ainda podem assinar a proposta de emenda.

O objetivo da proposta é reduzir as despesas do Poder Legislativo e economizar cerca de cinco milhões durante a próxima Legislatura, levando-se em conta apenas subsídios, vencimentos e vantagens dos seis vereadores e seis assessores parlamentares a menos. Os autores da emenda lembram também, na justificativa, que a economia será ainda maior, pois a Câmara passará a economizar com materiais de consumo para a manutenção dos gabinetes, viagens com o veículo oficial e despesas administrativas. “Toda a economia a ser viabilizada através desta propositura poderá ser investida em prol da população, nas áreas de saúde, trabalho e desenvolvimento social, segurança pública e mobilidade urbana, dentre outras”, citam os vereadores.

Para os autores da proposta, a aprovação da emenda à Lei Orgânica do Município em 2011, acrescendo de 11 para 17 o número de vereadores na Câmara de Tatuí, ocorreu de maneira precipitada, sem levar o assunto à discussão junto à população, além de aumentar de maneira considerável o orçamento anual da Câmara, em torno de 30%. Os parlamentares destacam ainda, no texto da justificativa, que a alegação de que um número maior de vereadores aumentaria a representatividade da população junto à Câmara não procede, pois durante duas legislaturas (2005 a 2008 e 2009 a 2012), o Legislativo Tatuiano foi composto por 11 vereadores e estes representavam os mais importantes e prioritários setores da sociedade, nas áreas de saúde, segurança pública, educação, empresarial e sindical, entre outros.