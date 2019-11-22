Destaques da edição de 23-11-2019

PROJETO PROPÕE REDUÇÃO DE VEREADORES NA CÂMARA
PREFEITURA NÃO VAI ENVIAR CARNÊS DE TAXAS E ISS FIXO
MÚSICA NA PRAÇA APRESENTA NÚCLEO DE BOTUCATU
RESUMO DE “AMOR DE MÃE” NA PÁGINA DE TV
IN MEMORIAM – JESUS CRISTO – VER. LÁZARO LOPES ARRUDA
SICREDI É DESTAQUE EM PREMIAÇÕES NACIONAIS
TATUÍ CONCORRE A PRÊMIO NA ÁREA DE TURISMO
INVERTEBRADOS – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA POLICIAL
COLUNA GENTE
NOVELAS E CANAL 1, NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
PREFEITURA REABRE BASE DA GCM NOS MIRANDAS
TATUÍ ORGANIZA EDIÇÃO DA VIRADA INCLUSIVA
POUPATEMPO RECEBE MECHAS DE CABELOS
EVENTOS CULTURAIS DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
GRUPO PARTICIPA DE MOSTRA TEATRAL
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JUNHO DE 1934
VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ATINGE META EM TATUÍ
COOP INSCREVE PARA CURSOS GRATUITOS
FALECIMENTOS
PALAVRAS CRUZADAS
DEPUTADO DESTINA R$ 100 MIL PARA TATUÍ
CARAVANA DE NATAL EM TATUÍ DIA 17 DE DEZEMBRO
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
FALECE EX-PRESIDENTE DO SINDICATO RURAL PATRONAL
BIBLIOTECA MUNICIPAL RECEBE 400 LIVROS
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
JOVENS PERDERAM NOÇÃO DE PERIGO CONTRA O SARAMPO
GOVERNO APRESENTA PLANO DE REESTRUTURA DE PROFESSOR
MATÉRIAS OFICIAIS
(Relatório de Gestão Fiscal e editais da Prefeitura de Tatuí, edital da Cooperativa Agrícola da Região de Tatuí, Aviso de Audiência Pública da Câmara Municipal de Tatuí, Edital de Processo Seletivo de vagas na Fundação Educacional Manoel Guedes e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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