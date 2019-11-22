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Destaques da edição de 23-11-2019

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PROJETO PROPÕE REDUÇÃO DE VEREADORES NA CÂMARA

PREFEITURA NÃO VAI ENVIAR CARNÊS DE TAXAS E ISS FIXO

MÚSICA NA PRAÇA APRESENTA NÚCLEO DE BOTUCATU

RESUMO DE “AMOR DE MÃE” NA PÁGINA DE TV

IN MEMORIAM – JESUS CRISTO – VER. LÁZARO LOPES ARRUDA

SICREDI É DESTAQUE EM PREMIAÇÕES NACIONAIS

TATUÍ CONCORRE A PRÊMIO NA ÁREA DE TURISMO

INVERTEBRADOS – GAUDÊNCIO TORQUATO

COLUNA POLICIAL

COLUNA GENTE

NOVELAS E CANAL 1, NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

PREFEITURA REABRE BASE DA GCM NOS MIRANDAS

TATUÍ ORGANIZA EDIÇÃO DA VIRADA INCLUSIVA

POUPATEMPO RECEBE MECHAS DE CABELOS

EVENTOS CULTURAIS DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ

GRUPO PARTICIPA DE MOSTRA TEATRAL

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JUNHO DE 1934

VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ATINGE META EM TATUÍ

COOP INSCREVE PARA CURSOS GRATUITOS

FALECIMENTOS

PALAVRAS CRUZADAS

DEPUTADO DESTINA R$ 100 MIL PARA TATUÍ

CARAVANA DE NATAL EM TATUÍ DIA 17 DE DEZEMBRO

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

FALECE EX-PRESIDENTE DO SINDICATO RURAL PATRONAL

BIBLIOTECA MUNICIPAL RECEBE 400 LIVROS

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

JOVENS PERDERAM NOÇÃO DE PERIGO CONTRA O SARAMPO

GOVERNO APRESENTA PLANO DE REESTRUTURA DE PROFESSOR

MATÉRIAS OFICIAIS

(Relatório de Gestão Fiscal e editais  da Prefeitura de Tatuí, edital da Cooperativa Agrícola da Região de Tatuí, Aviso de Audiência Pública da Câmara Municipal de Tatuí, Edital de Processo Seletivo de vagas na Fundação Educacional Manoel Guedes e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

This entry was posted on novembro 22, 2019 at 7:41 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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