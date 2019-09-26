Destaques da edição de 28-9-2019

VEREADOR PEDE CENTRAL TELEFÔNICA DO SAMU EM TATUÍ
ORQUESTRA SINFÔNICA APRESENTA-SE NO CONSERVATÓRIO
GRUPOS ESPECIAIS APRESENTAM-SE NO “MÚSICA NA PRAÇA”
JN MEMORIAM – QUASE VELHO – LÁZARO LOPES ARRUDA
FALECIMENTOS
DESTAQUES
ACE PROMOVE QUINZENA MALUCA NO COMÉRCIO
COLUNA GENTE
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
COLUNA POLICIAL
COOP INSCREVE PARA CURSOS GRATUITOS
CAMPANHA MOSTRA USO INDEVIDOS DE VAGAS DE DEFIENTES
TATUÍ REGISTRA SETE CASOS DE SARAMPO
FUNDO SOCIAL APRESENTA PROJETO DE NATAL
CASA DO ADOLESCENTE EM NOVO ENDEREÇO
AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – ABRIL DE 1934
FALECE EX-PRESIDENTE DO LIONS DE TATUÍ
TATUÍ FORMA MAIS UM GRUPO DE TEATRO
CONVÊNIO LIBERA RECURSOS PARA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
NOITE DA SERESTA HOMENAGEIA MÚSICO PACHECO
ACORDEONISTA GAÚCHO EM RECITAL NO CONSERVATÓRIO
BIG BAND HOMENAGEIA MESTRES DO CONSERVATÓRIO
GRAVADORA DA FATEC LANÇA ARTISTAS INDEPENDENTES
SECRETARIA PROMOVE MOSTRA DE DANÇAS
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
PREFEITURA PUBLICA ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TATUÍ
DECRETO DISCIPLINA TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Leis, decretos e Relatório de Gestão Fiscal de Tatuí, editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí e decreto do Fórum da Comarca).
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