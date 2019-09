OPORTUNIDADE – IMÓVEIS EM RECIFE

Italiano se desfaz de bens no Brasil

PEQUENA FAZENDA

Uma fazenda em Gloria do Goitá. Cerca de 75 kms de Recife. Área de 42 hectares, composta de casa com 4 quartos, sala, cozinha e 2 banheiros e garagem para 4 carros. Garagem de trator, casa de empregado com 4 quartos, cozinha e banheiro e uma casa para produção de queijo. Curral. Dois poços artesianos. Um açude. 500 pés de coco produzindo. Área de pastagem com capim pangola. A propriedade tem ainda um trator. 250 MIL EUROS.

DOIS APARTAMENTOS

2 Apartamentos em Recife (14º e 15º andares), com vista para o mar. Um quarto, banheiro, sala-cozinha e varanda, em prédio com piscina, sauna e acamica, com o pé na areia (saída do prédio é direto na praia). Com aproximadamente 40m2 e vaga de garagem. Região de Piedade. Valor R$ 160 mil, com despesas de condomínio de aproximadamente R$ 1.100, incluindo serviço de camareira.

Tratar com Camillo – Cel. (81) – 99962-0416

Anúncios