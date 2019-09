CONCESSIONÁRIA INVESTE EM SANEAMENTO EM TATUÍ

Na quarta-feira (4), a direção da Sabesp anunciou no gabinete da prefeita Maria José Vieira de Camargo investimentos em Tatuí de R$ 11,3 milhões, para ampliar a capacidade da distribuição de água no município.

No planejamento consta a renovação da rede de água de 24 quilômetros e existe previsão de construção de um grande reservatório no Jardim Paulista. As obras tiveram início de agosto e devem ser concluídas em 24 meses. Neste período, serão gerados 120 novos empregos diretos. Os primeiros 14 já foram contratados, sendo eles ajudantes de obra, pintor, motorista de caminhão, técnico de segurança do trabalho, carpinteiro e supervisor de obras. As primeiras contratações foram realizadas através do PAT de Tatuí. Segundo Maurício Tápia, “estas obras vão garantir o abastecimento pleno de água para Tatuí para um período de 30 a 40 anos. Vão gerar emprego e colocar o município em uma situação privilegiada, inclusive para receber novos investimentos habitacionais, comerciais e indústrias”.

Uma nova reunião foi agendada para esta semana para definir o cronograma de obras, com a finalidade de comunicar a população sobre as etapas do serviço e possíveis intervenções próximas de suas residências, com mudanças no trânsito. A Construtora Elevação realizará todo o serviço e será responsável pela restauração do pavimento, quando necessário.

Estiveram presentes no encontro o superintendente da Sabesp, Maurício Tápia, da Unidade de Negócio do Médio Tietê, diretor regional Adriano Branco e assessores diretos, além dos diretores da Construtora Elevação. Esta empresa está instalada espaço onde funcionou a empresa Itakits, na Vila Jurema.

Água no Bairro Bambuzal

No último dia 28, a Prefeitura de Tatuí inaugurou a expansão da rede de água para o Bairro Bambuzal, em parceria com a Sabesp. O investimento na obra é de aproximadamente R$ 100 mil e beneficia 25 famílias do bairro, com instalação de 1.575,8 metros de rede de água. O Bairro Bambuzal é o segundo a receber rede de água na atual gestão municipal. Em 2018, no Bairro dos Fragas foram instalados 3.673,62 metros de rede, com investimento de 265 mil.

