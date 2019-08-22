Destaques da edição de 25-8-2019

MINISTRO COMPLETA 30 ANOS NO STF SEM HOMENAGENS
COMPARTILHAR OFENSAS TAMBÉM É CRIME, DIZ D”URSO
SANTA CASA ENTREGA UTI COM NOVOS EQUIPAMENTOS
COLUNA GENTE
IN MEMORIAM – QUANDO – POESIA DE JOSÉ CELSO DE MELLO
VIOLEIROS DA REGIÃO APRESENTAM-SE NO CONSERVATÓRIO
MOSTRA TEATRAL NO CEU DAS ARTES
BIG BAND DO CONSERVATÓRIO NA PRAÇA DA MATRIZ
CLUBE RESTAURA CARRO HISTÓRICO DE TATUÍ
CINE BOA PRAÇA APRESENTA SESSÕES EM TATUÍ
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
CÂMARA APROVA REVISÃO DO PLANO DIRETOR
VEREADORES PARABENIZAM BISPO
PARÓQUIA REALIZA LOUVOR À SAGRADA FAMÍLIA
SEBRAE ABRE INSCRIÇÕES PARA FEIRA DO EMPREENDEDOR
CONSERVATÓRIO APRESENTA SUA PROGRAMAÇÃO SEMANAL
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – MARÇO DE 1934
CACAREJOS NO ESTADO-ESPETÁCULO – GAUDÊNCIO TORQUATO
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
COLUNA POLICIAL
FALECIMENTOS
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente _ CMDCA – Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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